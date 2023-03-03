Программа лояльности банка «Открытие» вошла в тройку лучших на рынке

Экономика 03.03.2023 15:00
0
03.03.2023 15:00
Программа лояльности МАКС для розничных клиентов банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) вошла в топ-3 рейтинга журнала the Retail Finance.
Рейтинг составлен по результатам читательского опроса, в котором были представлены программы лояльности 29 ведущих российских кредитных организаций.
Опрос проводился в форме голосования на портале MessageGuru с 1 февраля по 15 февраля 2023 года. В голосовании приняли участие более 1,1 тысячи читателей.
С 1 марта, благодаря обновленным условиям, программа лояльности МАКС стала еще приятнее. Теперь сами клиенты могут выбрать кешбэк, который подходит именно им, и получать еще больше выгоды от покупок. Максимальный размер кешбэка в категории, которую клиент сможет подключать ежемесячно, составляет 5%. При этом условия начисления в категории «Кешбэк за все» остались без изменений – до 3%, в зависимости от статуса.
Бонусными рублями клиенты могут компенсировать покупки, стоимость уведомлений по карте, услуги страхования или проценты по кредиту. Кроме того, можно оплачивать со скидкой билеты и отели на travel.open.ru.
Подробнее с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно ознакомиться на сайте банка, для премиальных клиентов.
Журнал The Retail Finance – специализированный журнал, посвященный вопросам развития розничного финансового рынка. Учрежден в 2004 году.
erid:4CQwVszH9pSXqYu91ZS
«Открытие» вошел в тройку банков с самыми выгодными автокредитами на китайские автомобили03.03.2023 16:28
Экономика 03.03.2023 16:28
Сбер начал тестировать телефонный банкинг для населения03.03.2023 15:29
Экономика 03.03.2023 15:29
ЕвроХим-ВолгаКалий поставил в Краснодарский край первую партию гранулированных удобрений03.03.2023 14:00
Экономика 03.03.2023 14:00
Новый жилой комплекс на Волге. В Ворошиловском районе создают комфортную среду03.03.2023 10:43
Экономика 03.03.2023 10:43
Пятиэтажный «Царицынский пассаж» в Волгограде продают за 260 миллионов02.03.2023 18:01
Экономика 02.03.2023 18:01
ВТБ снижает первый взнос по ипотеке для всех заемщиков02.03.2023 15:52
Экономика 02.03.2023 15:52
«Долина» — лучший жилой комплекс-новостройка в Южном федеральном округе02.03.2023 15:51
Экономика 02.03.2023 15:51
Сбер сделал доступными свои услуги для предпринимателей в Крыму02.03.2023 15:34
Экономика 02.03.2023 15:34
Банк «Открытие» в честь 8 марта повышает для женщин ставку по накопительному счету02.03.2023 14:41
Экономика 02.03.2023 14:41
Банк Уралсиб снизил ставки по кредиту наличными02.03.2023 13:41
Экономика 02.03.2023 13:41
Банк «Открытие» упростил для предпринимателей расчеты с самозанятыми и физлицами02.03.2023 13:25
Экономика 02.03.2023 13:25
Виртуальная дебетовая карта «Открытия» признана одной из лучших на рынке02.03.2023 12:37
Экономика 02.03.2023 12:37
В Волгоградской области повысился спрос на сантехников и разнорабочих02.03.2023 09:08
Экономика 02.03.2023 09:08
Трети россиян пришлось начать экономить на ремонте и обслуживании автомобиля02.03.2023 08:27
Экономика 02.03.2023 08:27
Банк «Открытие» расширяет программу лояльности МАКС01.03.2023 15:59
Экономика 01.03.2023 15:59