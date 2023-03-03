Экономика

Программа лояльности банка «Открытие» вошла в тройку лучших на рынке

Экономика 03.03.2023 15:00
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03.03.2023 15:00


Программа лояльности МАКС для розничных клиентов банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ) вошла в топ-3 рейтинга журнала the Retail Finance.
Рейтинг составлен по результатам читательского опроса, в котором были представлены программы лояльности 29 ведущих российских кредитных организаций.
Опрос проводился в форме голосования на портале MessageGuru с 1 февраля по 15 февраля 2023 года. В голосовании приняли участие более 1,1 тысячи читателей.
С 1 марта, благодаря обновленным условиям, программа лояльности МАКС стала еще приятнее. Теперь сами клиенты могут выбрать кешбэк, который подходит именно им, и получать еще больше выгоды от покупок. Максимальный размер кешбэка в категории, которую клиент сможет подключать ежемесячно, составляет 5%. При этом условия начисления в категории «Кешбэк за все» остались без изменений – до 3%, в зависимости от статуса.
Бонусными рублями клиенты могут компенсировать покупки, стоимость уведомлений по карте, услуги страхования или проценты по кредиту. Кроме того, можно оплачивать со скидкой билеты и отели на travel.open.ru.
Подробнее с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно ознакомиться на сайте банка, для премиальных клиентов.
Журнал The Retail Finance – специализированный журнал, посвященный вопросам развития розничного финансового рынка. Учрежден в 2004 году.
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