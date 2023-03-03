Экономика 03.03.2023 14:00
0
03.03.2023 14:00
Компания ЕвроХим поставила сельхозпроизводителям Краснодарского края первую партию гранулированных удобрений, произведённых в Волгоградской области.
Объём первой отгруженной партии составил 500 тонн, всего же с начала года потребителям ЕвроХим-ВолгаКалия отправлено более 3 тысяч тонн гранулированной продукции.
Эта отправка производится в рамках пусконаладочных испытаний тракта погрузки гранулированного хлористого калия в специальные минераловозы. Перемещение готового продукта по тракту осуществляется с соблюдением всех требований и норм производственной и экологической безопасности в закрытом режиме, что исключает возможность пыления и попадания хлористого калия в окружающую среду. Общая протяжённость тракта составляет 1 километр.
Напомним, первую партию гранулированного хлористого калия на Гремячинском ГОКе в городе Котельниково Волгоградской области получили в конце 2022 года после запуска первой линии по производству гранулированного продукта.
В настоящее время сильвинитовая обогатительная фабрика Гремячинского ГОКа выпустила более 720 тыс. тонн порошкового хлористого калия, 35 тыс. тонн из них уже было переработано в гранулы.
Сейчас на предприятии ведутся работы по запуску второй линии гранулированного хлористого калия. Это позволит значительно увеличить выпуск высоколиквидного продукта, расширить продуктовую линейку и обеспечить выход на новые рынки сбыта.
С запуском в работу двух линий выпуск гранулированной готовой продукции ЕвроХим-ВолгаКалия возрастёт более чем вдвое и в дальнейшем позволит выйти на проектную мощность в 1,15 млн тонн в год.
Гранулирование повышает эффективность калийного удобрения, так как замедляет растворение питательных элементов в почве и продлевает его действие. Кроме того, использование хлористого калия в гранулированном виде уменьшает расход при внесении в почву.
Развитие производственных мощностей по производству и отгрузке готового продукта Гремячинского ГОКа позволит компании ЕвроХим существенно увеличить поставки этой продукции российским сельхозтоваропроизводителям и внести значительный вклад в обеспечение отечественного агропромышленного комплекса высококачественными калийными удобрениями.
Программа лояльности банка «Открытие» вошла в тройку лучших на рынке03.03.2023 15:00
Экономика 03.03.2023 15:00
Новый жилой комплекс на Волге. В Ворошиловском районе создают комфортную среду03.03.2023 10:43
Экономика 03.03.2023 10:43
Пятиэтажный «Царицынский пассаж» в Волгограде продают за 260 миллионов02.03.2023 18:01
Экономика 02.03.2023 18:01
ВТБ снижает первый взнос по ипотеке для всех заемщиков02.03.2023 15:52
Экономика 02.03.2023 15:52
«Долина» — лучший жилой комплекс-новостройка в Южном федеральном округе02.03.2023 15:51
Экономика 02.03.2023 15:51
Сбер сделал доступными свои услуги для предпринимателей в Крыму02.03.2023 15:34
Экономика 02.03.2023 15:34
Банк «Открытие» в честь 8 марта повышает для женщин ставку по накопительному счету02.03.2023 14:41
Экономика 02.03.2023 14:41
Банк Уралсиб снизил ставки по кредиту наличными02.03.2023 13:41
Экономика 02.03.2023 13:41
Банк «Открытие» упростил для предпринимателей расчеты с самозанятыми и физлицами02.03.2023 13:25
Экономика 02.03.2023 13:25
Виртуальная дебетовая карта «Открытия» признана одной из лучших на рынке02.03.2023 12:37
Экономика 02.03.2023 12:37
В Волгоградской области повысился спрос на сантехников и разнорабочих02.03.2023 09:08
Экономика 02.03.2023 09:08
Трети россиян пришлось начать экономить на ремонте и обслуживании автомобиля02.03.2023 08:27
Экономика 02.03.2023 08:27
Банк «Открытие» расширяет программу лояльности МАКС01.03.2023 15:59
Экономика 01.03.2023 15:59
Александр Ведяхин рассказал об адаптации корпоративного управления в Сбере к новым условиям01.03.2023 15:38
Экономика 01.03.2023 15:38
Корпоративные клиенты «Открытия» смогут открывать счета без посещения офиса банка01.03.2023 15:10
Экономика 01.03.2023 15:10