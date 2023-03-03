



Компания «Вымпел» поддержала инициативу администрации Волгограда об улучшении качества городской среды. Застройщик крупного строительного объекта разрабатывает проект, направленный на создание благоприятных условий для проживания в Ворошиловском районе.

Качество жизни населения и благополучие города, а также его привлекательность для новых жителей и туристов зависит от состояния городской среды. Поэтому сегодня как никогда актуален запрос на современные транспортные развязки, благоустроенные и экологичные территории, надежную инфраструктуру с важными социальными объектами. Это хорошо понимают в компании «Вымпел», которая ведет застройку нового жилого комплекса Dolce Vita в Ворошиловском районе.

На градостроительном совете администрации города Волгограда 7 декабря прошлого года с участием ведущих архитекторов Волгоградской области и представителей профильных комитетов было принято решение о разработке проекта планировки и межевания территории вдоль улицы Майкопская. Он предусматривает размещение общеобразовательной школы на 650 учащихся и организацию транспортной развязки, которая соединит проектируемую нулевую продольную магистраль и улицу Рабоче-Крестьянская. Компания-застройщик поддержала инициативу администрации города о необходимости улучшения условий проживания в микрорайоне и выступила разработчиком этого проекта. Надо отметить, что размещение современной школы на 650 учащихся будет в шаговой доступности от будущего жилого комплекса.

Компания «Вымпел», разработавшая уникальную концепцию современного жилого комплекса, позаботилась о том, чтобы обустроена была не только территория комплекса, но и появилось концептуально продуманное городское пространство с широкими дорогами и удобной транспортной развязкой.

Сегодня благоустройство территории – это больше чем тренд, за этим будущее. Здесь важна любая деталь: архитектура фасадов, озеленение и ландшафтный дизайн, современные игровые и спортивные площадки, подсветка, уличное освещение.





К примеру, концепция Dolce Vita включает настоящий фонтан с куполом и благоустроенный зеленый двор без машин, так называемый «безопасный двор».

Все это улучшает образ города, оставляет приятное впечатление, а также заставляет представить, как человеку будет здорово жить здесь.

Образ жизни в стиле Dolce vita

Что такое Dolce vita? Это жилой комплекс от компании-застройщика «Вымпел», который расположился в одном из самых живописных мест Волгограда – в Ворошиловском районе, в 200 метрах от берега Волги. Восемь корпусов жилого комплекса, гармонично объединенные в одно целое стилобатной частью с коммерческими помещениями и парковкой, названы в честь итальянских городов и имеют отличительные цветовые решения въездных фасадов. Проект полностью воплотил идею современного города.





В шаговой доступности располагаются остановки общественного транспорта, станция скоростного трамвая, стоянки водного транспорта, что позволяет сэкономить время на транспортной логистике.

Отдельная тема – квартиры. В Dolce vita огромное разнообразие планировочных решений. Даже этажность корпусов подобрана таким образом, чтобы обеспечить наибольшее количество видовых точек. Панорамное остекление, витражи, открытые террасы позволяют комфортно любоваться речными пейзажами и видами города.

Dolce vita Добро пожаловать в маленькую Италию, где вы почувствуете

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