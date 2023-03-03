Экономика 03.03.2023 10:43
0
03.03.2023 10:43
Компания «Вымпел» поддержала инициативу администрации Волгограда об улучшении качества городской среды. Застройщик крупного строительного объекта разрабатывает проект, направленный на создание благоприятных условий для проживания в Ворошиловском районе.
Качество жизни населения и благополучие города, а также его привлекательность для новых жителей и туристов зависит от состояния городской среды. Поэтому сегодня как никогда актуален запрос на современные транспортные развязки, благоустроенные и экологичные территории, надежную инфраструктуру с важными социальными объектами. Это хорошо понимают в компании «Вымпел», которая ведет застройку нового жилого комплекса Dolce Vita в Ворошиловском районе.
На градостроительном совете администрации города Волгограда 7 декабря прошлого года с участием ведущих архитекторов Волгоградской области и представителей профильных комитетов было принято решение о разработке проекта планировки и межевания территории вдоль улицы Майкопская. Он предусматривает размещение общеобразовательной школы на 650 учащихся и организацию транспортной развязки, которая соединит проектируемую нулевую продольную магистраль и улицу Рабоче-Крестьянская. Компания-застройщик поддержала инициативу администрации города о необходимости улучшения условий проживания в микрорайоне и выступила разработчиком этого проекта. Надо отметить, что размещение современной школы на 650 учащихся будет в шаговой доступности от будущего жилого комплекса.
Компания «Вымпел», разработавшая уникальную концепцию современного жилого комплекса, позаботилась о том, чтобы обустроена была не только территория комплекса, но и появилось концептуально продуманное городское пространство с широкими дорогами и удобной транспортной развязкой.
Сегодня благоустройство территории – это больше чем тренд, за этим будущее. Здесь важна любая деталь: архитектура фасадов, озеленение и ландшафтный дизайн, современные игровые и спортивные площадки, подсветка, уличное освещение.
К примеру, концепция Dolce Vita включает настоящий фонтан с куполом и благоустроенный зеленый двор без машин, так называемый «безопасный двор».
Все это улучшает образ города, оставляет приятное впечатление, а также заставляет представить, как человеку будет здорово жить здесь.
Образ жизни в стиле Dolce vita
Что такое Dolce vita? Это жилой комплекс от компании-застройщика «Вымпел», который расположился в одном из самых живописных мест Волгограда – в Ворошиловском районе, в 200 метрах от берега Волги. Восемь корпусов жилого комплекса, гармонично объединенные в одно целое стилобатной частью с коммерческими помещениями и парковкой, названы в честь итальянских городов и имеют отличительные цветовые решения въездных фасадов. Проект полностью воплотил идею современного города.
В шаговой доступности располагаются остановки общественного транспорта, станция скоростного трамвая, стоянки водного транспорта, что позволяет сэкономить время на транспортной логистике.
Отдельная тема – квартиры. В Dolce vita огромное разнообразие планировочных решений. Даже этажность корпусов подобрана таким образом, чтобы обеспечить наибольшее количество видовых точек. Панорамное остекление, витражи, открытые террасы позволяют комфортно любоваться речными пейзажами и видами города.
Добро пожаловать в маленькую Италию, где вы почувствуете Dolce vita
Застройщик ООО СЗ ВЫМПЕЛ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Строительство осуществляется в соответствии с 214-ФЗ.
Реклама. ООО СЗ «Вымпел»
erid:4CQwVszH9pSXqYsdgew
Пятиэтажный «Царицынский пассаж» в Волгограде продают за 260 миллионов02.03.2023 18:01
Экономика 02.03.2023 18:01
ВТБ снижает первый взнос по ипотеке для всех заемщиков02.03.2023 15:52
Экономика 02.03.2023 15:52
«Долина» — лучший жилой комплекс-новостройка в Южном федеральном округе02.03.2023 15:51
Экономика 02.03.2023 15:51
Сбер сделал доступными свои услуги для предпринимателей в Крыму02.03.2023 15:34
Экономика 02.03.2023 15:34
Банк «Открытие» в честь 8 марта повышает для женщин ставку по накопительному счету02.03.2023 14:41
Экономика 02.03.2023 14:41
Банк Уралсиб снизил ставки по кредиту наличными02.03.2023 13:41
Экономика 02.03.2023 13:41
Банк «Открытие» упростил для предпринимателей расчеты с самозанятыми и физлицами02.03.2023 13:25
Экономика 02.03.2023 13:25
Виртуальная дебетовая карта «Открытия» признана одной из лучших на рынке02.03.2023 12:37
Экономика 02.03.2023 12:37
В Волгоградской области повысился спрос на сантехников и разнорабочих02.03.2023 09:08
Экономика 02.03.2023 09:08
Трети россиян пришлось начать экономить на ремонте и обслуживании автомобиля02.03.2023 08:27
Экономика 02.03.2023 08:27
Банк «Открытие» расширяет программу лояльности МАКС01.03.2023 15:59
Экономика 01.03.2023 15:59
Александр Ведяхин рассказал об адаптации корпоративного управления в Сбере к новым условиям01.03.2023 15:38
Экономика 01.03.2023 15:38
Корпоративные клиенты «Открытия» смогут открывать счета без посещения офиса банка01.03.2023 15:10
Экономика 01.03.2023 15:10
Банк «Открытие» продлил акцию с повышенным кешбэком и розыгрышем денежных призов для действующих клиентов01.03.2023 15:09
Экономика 01.03.2023 15:09
ВТБ на треть нарастил портфель срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса01.03.2023 14:39
Экономика 01.03.2023 14:39