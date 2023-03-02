Спорт 02.03.2023 20:50
0
02.03.2023 20:50
Свое участие в Х Югорском лыжном марафоне, партнером которого выступает банк “Открытие” (входит в Группу ВТБ), подтвердили олимпийские чемпионы 2022 года в лыжных гонках Юлия Ступак и Сергей Устюгов, бронзовые призеры пекинской Олимпиады биатлонисты Эдуард Латыпов и Карим Халили, член сборной России по биатлону Даниил Серохвостов. Также по традиции в гонке примут участие олимпийские чемпионы в лыжных гонках Александр Легков и Евгений Дементьев.
Юбилейный Югорский лыжный марафон пройдет в Ханты-Мансийске 7-8 апреля в пойме реки Горная. В первый день состоится гонка на 50 км классическим стилем, в основной день соревнований – 8 апреля – забеги на 5 и 25 км, а также марафон на 50 км свободным стилем. На участие в марафоне уже зарегистрировалось около 2 тыс человек. Регистрация на марафон продлится до 6 апреля, подать заявку можно на официальном сайте марафона ugraloppet.ru.
— Югорский лыжный марафон стал традиционным местом сбора наших прославленных лыжников и биатлонистов, олимпийских чемпионов. Многие из них не один год приезжают в Югру и преодолевают марафонскую дистанцию. На мой взгляд, это прекрасная традиция и хороший стимул для молодых начинающих спортсменов. В этом году мы сможем увидеть, кто сильнее на лыжне — биатлонисты или лыжники. Надеюсь, от этого гонка станет еще зрелищнее и азартнее, — отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов
Югорский лыжный марафон проводится в Ханты-Мансийске с 2013 года правительством ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерацией лыжных гонок ХМАО-Югры при партнерстве с банком «Открытие». Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2023 - РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра», информационно-аналитический портал siapress.ru и «Русское Радио Ханты-Мансийск».
Волгоградский «Ротор» завершил сборы ничьей со «Спартаком»27.02.2023 20:26
Спорт 27.02.2023 20:26
«Не отдали победу»: Волгоград впервые принял кубок России по боевому самбо27.02.2023 16:53
Спорт 27.02.2023 16:53
Не догнали «Астраханочку»: волгоградские гандболистки уступили в мачте Суперлиги24.02.2023 21:26
Спорт 24.02.2023 21:26
«Салют из голов»: волгоградский «Ротор» со счетом 4:1 расправился с клубом из Белгорода24.02.2023 17:14
Спорт 24.02.2023 17:14
В Волгограде "Динамо-Синара" с разницей в 5 мячей уступила тольяттинской "Ладе"20.02.2023 21:22
Спорт 20.02.2023 21:22
Волгоградский «Ротор» разгромил любительский клуб из Ставрополя со счётом 5:020.02.2023 19:44
Спорт 20.02.2023 19:44
Волгоградские гандболистки сыграют дома 20 февраля с "Ладой"19.02.2023 21:40
Спорт 19.02.2023 21:40
Волгоградские ватерполисты ушли на трехненедельную паузу с разным настроением19.02.2023 17:10
Спорт 19.02.2023 17:10
Банк «Открытие»: более 1000 лыжников зарегистрировались на юбилейный Югорский лыжный марафон18.02.2023 20:14
Спорт 18.02.2023 20:14
Волгоградский «Ротор» в Ессентуках одержал победу над клубом из Пятигорска - 4:217.02.2023 20:50
Спорт 17.02.2023 20:50
Каждому по победе: волгоградский «Каустик» на равных сразился с клубом из Москвы17.02.2023 17:40
Спорт 17.02.2023 17:40
Достали «Звезду»: волгоградские гандболистки вничью сыграли с клубом из Подмосковья16.02.2023 20:58
Спорт 16.02.2023 20:58
Волгоградские гандболистки 16 февраля сразятся со «Звездой» из Подмосковья15.02.2023 21:07
Спорт 15.02.2023 21:07
Волгоградский «Ротор» покинули пятеро футболистов15.02.2023 16:51
Спорт 15.02.2023 16:51
Банк «Открытие»: призовой фонд Х Югорского лыжного марафона в 2023 году увеличен до 2,3 млн рублей15.02.2023 15:31
Спорт 15.02.2023 15:31