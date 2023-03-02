Телеком

МегаФон улучшил 4G в Ольшанке

Телеком 02.03.2023 14:48
0
02.03.2023 14:48


Оператор модернизировал сеть в хуторе Ольшанка, численность которого не превышает двух тысяч человек. Теперь им доступно улучшенное качество голосовой связи, в том числе по технологии VoLTE, расширенное покрытие и увеличенные скорости 4G для комфортного использования интернет услуг.
Аналитики МегаФона подтверждают востребованность цифровых сервисов в населенном пункте: с момента запуска нового объекта связи жители стали активнее пользоваться интернетом, трафик в сети оператора вырос на 40%.
В последние годы многие горожане переезжают в частные дома, выбирая тихие и красивые села и поселки, которые оснащены всей необходимой инфраструктурой. И один из ключевых факторов при выборе места — скоростной интернет. Кроме уже привычных развлекательных функций—общения с близкими, просмотра фильмов, онлайн-покупок, интернет необходим для дистанционной учебы или работы. Расширение полосы для передачи данных в диапазоне 1800 МГц увеличило емкость сети четвертого поколения — теперь базовые станции одновременно обслуживают гораздо больше пользователей с сохранением высокой скорости мобильного интернета,— комментирует Артем Филин, директор МегаФона в Волгоградской области. 
Хутор находится на правом берегу реки Ольшанка, его окружают живописные места: в низине произрастает ольховый лес, крайне редкое явление для степной местности региона. Красоты этого места привлекательны не только для местных жителей, но и для туристов. Чаще всего сюда приезжают гости из Москвы, Ростова-на-Дону,Воронежа, Санкт-Петербурга, Иркутска и Томска, которые делятся своими фото в соцсетях. 
Реклама. ПАО «МегаФон»
erid:4CQwVszH9pSXqYoBiox

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
02.03.2023 09:06
Телеком 02.03.2023 09:06
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.03.2023 15:36
Телеком 01.03.2023 15:36
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.03.2023 14:33
Телеком 01.03.2023 14:33
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.02.2023 14:20
Телеком 28.02.2023 14:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.02.2023 12:15
Телеком 28.02.2023 12:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.02.2023 18:25
Телеком 27.02.2023 18:25
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.02.2023 14:22
Телеком 27.02.2023 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.02.2023 08:40
Телеком 27.02.2023 08:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.02.2023 14:29
Телеком 22.02.2023 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.02.2023 15:21
Телеком 21.02.2023 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2023 14:00
Телеком 20.02.2023 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2023 10:53
Телеком 20.02.2023 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2023 10:16
Телеком 20.02.2023 10:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.02.2023 17:40
Телеком 17.02.2023 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.02.2023 15:14
Телеком 16.02.2023 15:14
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:16
«Это все туфта. А мы здравые»: в ТРК «Европа Сити Молл» задержали неформаловСмотреть фотографии
15:51
«Долина» — лучший жилой комплекс-новостройка в Южном федеральном округеСмотреть фотографии
15:48
В облздраве оценили преимущества централизации закупок для волгоградских больницСмотреть фотографии
15:44
Волгоградцы с 1 марта могут сэкономить на оплате вывоза мусораСмотреть фотографии
14:59
Суд сократил срок жизни трех аварийных бараков в ПалласовкеСмотреть фотографии
14:48
МегаФон улучшил 4G в ОльшанкеСмотреть фотографии
14:08
На дорогах Волгограда установили 56 новых видеоловушек: список адресовСмотреть фотографии
13:41
В Волгограде передали ордена Мужества родным 11 погибших на СВОСмотреть фотографии
13:41
Банк Уралсиб снизил ставки по кредиту наличнымиСмотреть фотографии
12:47
Крупный пожар в Волжском вспыхнул из-за ДТП с бензовозом и фуройСмотреть фотографии
12:20
ГУ МВД: в промзоне Волжского из-за пожара затруднено движениеСмотреть фотографии
11:58
«Похоже, горит солярка»: очевидцы сняли крупный пожар вдоль дороги в городе ВолжскомСмотреть фотографии
11:48
«Контракт расторгнут»: подрядчика строительства ледового дворца в Михайловке уличили в фальсификациях на аукционеСмотреть фотографии
11:30
Россельхознадзор: в сметане молочного завода в Камышине нашли антибиотикСмотреть фотографии
11:26
Лжесотрудницу водоканала в Волгоградской области осудят за аферу с ложными долгами за ЖКУСмотреть фотографии
11:21
Волгоградцу грозит срок за смерть сожительницы при пожареСмотреть фотографии
11:07
В Волгоградской области пройден важный этап строительства моста через ВДСКСмотреть фотографии
10:48
«Сам испугался, задрожал»: в Волжском задержали водителя-беглеца после наезда на ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
«Да кому делать? Алкашам?»: в Михайловке после скандала проверят бюджетные траты на содержание детского городкаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:03
Упрдор Москва-Волгоград восстановило освещение на новой объездной трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:02
Волгоградское отделение Союза журналистов признали лучшим в РоссииСмотреть фотографии
09:53
Сошел с дистанции: в Волгограде пьяный водитель протаранил колонну иномарок на светофореСмотреть фотографииCмотреть видео
09:27
В Волгограде из трущоб в новостройки переедут 106 семейСмотреть фотографии
09:08
В Волгоградской области повысился спрос на сантехников и разнорабочихСмотреть фотографии
09:06
Цифровая телефония: «Ростелеком» обеспечил связью волгоградский кол-центр по социальным вопросамСмотреть фотографии
08:32
Светлый Яр снова остался без водоснабжения из-за аварии на коллектореСмотреть фотографии
08:03
На 66-м году скончался бывший замначальника полиции Камышина Василий ДружининСмотреть фотографии
08:02
Где в Волгограде сдать пластик: публикуем адреса и телефоныСмотреть фотографии
20:56
На Украине погиб боец «Бессмертного Сталинграда» из Волжского Михаил ЮнусовСмотреть фотографии
20:20
Хроники неудавшейся стычки: в Волгограде полиция разогнала сходку офников и приспешников «Редан»Смотреть фотографии
 