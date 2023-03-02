МегаФон улучшил 4G в Ольшанке

Телеком 02.03.2023 14:48
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02.03.2023 14:48
Оператор модернизировал сеть в хуторе Ольшанка, численность которого не превышает двух тысяч человек. Теперь им доступно улучшенное качество голосовой связи, в том числе по технологии VoLTE, расширенное покрытие и увеличенные скорости 4G для комфортного использования интернет услуг.
Аналитики МегаФона подтверждают востребованность цифровых сервисов в населенном пункте: с момента запуска нового объекта связи жители стали активнее пользоваться интернетом, трафик в сети оператора вырос на 40%.
— В последние годы многие горожане переезжают в частные дома, выбирая тихие и красивые села и поселки, которые оснащены всей необходимой инфраструктурой. И один из ключевых факторов при выборе места — скоростной интернет. Кроме уже привычных развлекательных функций—общения с близкими, просмотра фильмов, онлайн-покупок, интернет необходим для дистанционной учебы или работы. Расширение полосы для передачи данных в диапазоне 1800 МГц увеличило емкость сети четвертого поколения — теперь базовые станции одновременно обслуживают гораздо больше пользователей с сохранением высокой скорости мобильного интернета,— комментирует Артем Филин, директор МегаФона в Волгоградской области.
Хутор находится на правом берегу реки Ольшанка, его окружают живописные места: в низине произрастает ольховый лес, крайне редкое явление для степной местности региона. Красоты этого места привлекательны не только для местных жителей, но и для туристов. Чаще всего сюда приезжают гости из Москвы, Ростова-на-Дону,Воронежа, Санкт-Петербурга, Иркутска и Томска, которые делятся своими фото в соцсетях.
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