Экономика

Банк Уралсиб снизил ставки по кредиту наличными

Экономика 02.03.2023 13:41
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02.03.2023 13:41


Банк Уралсиб снизил ставки по кредиту наличными, в том числе – на рефинансирование ранее полученных кредитов сторонних банков. 
Минимальная ставка по кредиту наличными, в том числе на рефинансирование, теперь составляет 4 % годовых в рублях. Размер ставки зависит от категории клиента, уровня его финансовой надежности и от наличия оформленного одновременно с кредитным договором полиса страхования жизни и здоровья клиента.
Максимальная сумма по кредиту наличными составляет 3 млн рублей, на цели рефинансирования – 2 млн рублей. Кредит предоставляется по двум документам*
Подробную информацию и полные условия по кредитам наличными можно получить на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или в ближайших отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*Для клиентов – физических лиц со счетом в банке, открытым 2 и более месяцев, или закрытым счетом в банке, по которому от открытия до закрытия прошло не менее 2 месяцев, при сумме кредита до 600 000 руб. (включительно) потребуется паспорт и второй документ на выбор, при сумме кредита от 600 001 руб. паспорт и документ, подтверждающий доход. Для зарплатных клиентов при любой сумме кредита необходим только паспорт. Для физлиц, не являющихся клиентами банка при сумме кредита до 300 000 руб. (включительно) потребуется паспорт и второй документ на выбор, при сумме кредита от 300 001 руб. паспорт и документ, подтверждающий доход. 

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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