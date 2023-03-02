Экономика 02.03.2023 14:41
0
02.03.2023 14:41
В честь Международного женского дня все женщины-клиентки банка «Открытие» получат в подарок повышенную ставку по накопительному счету «Копилка». В течение всего марта процент по «Копилке» для прекрасных дам составит 6,7% вместо 6,5% годовых. Ставка увеличится автоматически.
– 8 марта – праздник весны, красоты и прекрасной половины человечества. Банк «Открытие» решил сделать подарок женщинам. Мы поздравляем всех наших клиенток с их праздником и приходом долгожданной весны, и дарим дополнительные проценты по накопительному счету в знак нашей искренней любви, – говорит Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».
Среди владельцев накопительного счета в банке «Открытие» женщин традиционно чуть больше, чем мужчин – порядка 55%. При этом средний размер «женского» накопительного счета равен «мужскому» – около 250 тысяч рублей. Три четверти клиенток банка предпочитают открывать «Копилку» онлайн.
Проценты по накопительному счету «Копилка» начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств по состоянию на начало дня. Это позволяет свободно распоряжаться деньгами и не терять уже начисленные проценты. Снимать и пополнять средства можно без ограничений.
Открыть «Копилку» можно как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Подробнее об условиях накопительного счета «Копилка» можно узнать на сайте банка.
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Росстат: доходы жителей Волгоградской области выросли до 30978 рублей24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
«Открытие Авто»: темпы роста параллельного импорта в августе замедлились21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Волгоградская область по площади посевов картофеля выбилась в лидеры России21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38