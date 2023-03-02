Экономика

Банк «Открытие» в честь 8 марта повышает для женщин ставку по накопительному счету

Экономика 02.03.2023 14:41
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02.03.2023 14:41


В честь Международного женского дня все женщины-клиентки банка «Открытие» получат в подарок повышенную ставку по накопительному счету «Копилка». В течение всего марта процент по «Копилке» для прекрасных дам составит 6,7% вместо 6,5% годовых. Ставка увеличится автоматически.
– 8 марта – праздник весны, красоты и прекрасной половины человечества. Банк «Открытие» решил сделать подарок женщинам. Мы поздравляем всех наших клиенток с их праздником и приходом долгожданной весны, и дарим дополнительные проценты по накопительному счету в знак нашей искренней любви, – говорит Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».
Среди владельцев накопительного счета в банке «Открытие» женщин традиционно чуть больше, чем мужчин – порядка 55%. При этом средний размер «женского» накопительного счета равен «мужскому» – около 250 тысяч рублей. Три четверти клиенток банка предпочитают открывать «Копилку» онлайн.
Проценты по накопительному счету «Копилка» начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств по состоянию на начало дня. Это позволяет свободно распоряжаться деньгами и не терять уже начисленные проценты. Снимать и пополнять средства можно без ограничений.
Открыть «Копилку» можно как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Подробнее об условиях накопительного счета «Копилка» можно узнать на сайте банка.
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