Экономика 02.03.2023 14:41
0
02.03.2023 14:41
В честь Международного женского дня все женщины-клиентки банка «Открытие» получат в подарок повышенную ставку по накопительному счету «Копилка». В течение всего марта процент по «Копилке» для прекрасных дам составит 6,7% вместо 6,5% годовых. Ставка увеличится автоматически.
– 8 марта – праздник весны, красоты и прекрасной половины человечества. Банк «Открытие» решил сделать подарок женщинам. Мы поздравляем всех наших клиенток с их праздником и приходом долгожданной весны, и дарим дополнительные проценты по накопительному счету в знак нашей искренней любви, – говорит Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие».
Среди владельцев накопительного счета в банке «Открытие» женщин традиционно чуть больше, чем мужчин – порядка 55%. При этом средний размер «женского» накопительного счета равен «мужскому» – около 250 тысяч рублей. Три четверти клиенток банка предпочитают открывать «Копилку» онлайн.
Проценты по накопительному счету «Копилка» начисляются ежедневно на фактический остаток денежных средств по состоянию на начало дня. Это позволяет свободно распоряжаться деньгами и не терять уже начисленные проценты. Снимать и пополнять средства можно без ограничений.
Открыть «Копилку» можно как в офисе, так и в удаленных каналах банка.
Подробнее об условиях накопительного счета «Копилка» можно узнать на сайте банка.
erid:4CQwVszH9pSXqYmiQ2v
ВТБ снижает первый взнос по ипотеке для всех заемщиков02.03.2023 15:52
Экономика 02.03.2023 15:52
«Долина» — лучший жилой комплекс-новостройка в Южном федеральном округе02.03.2023 15:51
Экономика 02.03.2023 15:51
Сбер сделал доступными свои услуги для предпринимателей в Крыму02.03.2023 15:34
Экономика 02.03.2023 15:34
Банк Уралсиб снизил ставки по кредиту наличными02.03.2023 13:41
Экономика 02.03.2023 13:41
Банк «Открытие» упростил для предпринимателей расчеты с самозанятыми и физлицами02.03.2023 13:25
Экономика 02.03.2023 13:25
Виртуальная дебетовая карта «Открытия» признана одной из лучших на рынке02.03.2023 12:37
Экономика 02.03.2023 12:37
В Волгоградской области повысился спрос на сантехников и разнорабочих02.03.2023 09:08
Экономика 02.03.2023 09:08
Трети россиян пришлось начать экономить на ремонте и обслуживании автомобиля02.03.2023 08:27
Экономика 02.03.2023 08:27
Банк «Открытие» расширяет программу лояльности МАКС01.03.2023 15:59
Экономика 01.03.2023 15:59
Александр Ведяхин рассказал об адаптации корпоративного управления в Сбере к новым условиям01.03.2023 15:38
Экономика 01.03.2023 15:38
Корпоративные клиенты «Открытия» смогут открывать счета без посещения офиса банка01.03.2023 15:10
Экономика 01.03.2023 15:10
Банк «Открытие» продлил акцию с повышенным кешбэком и розыгрышем денежных призов для действующих клиентов01.03.2023 15:09
Экономика 01.03.2023 15:09
ВТБ на треть нарастил портфель срочных средств клиентов среднего и малого бизнеса01.03.2023 14:39
Экономика 01.03.2023 14:39
Среди волгоградцев набирает популярность оплата по QR через терминалы Сбербанка01.03.2023 11:50
Экономика 01.03.2023 11:50
Жилой квартал «Бейкер стрит» от ГК «Волгострой» отмечен наградой премии «ТОП ЖК-2023»01.03.2023 09:55
Экономика 01.03.2023 09:55