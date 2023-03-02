Виртуальная дебетовая карта «Открытия» признана одной из лучших на рынке

Экономика 02.03.2023 12:37
0
02.03.2023 12:37
Виртуальная Opencard банка «Открытие» вошла в число лидеров рейтинга лучших виртуальных дебетовых карт в феврале 2023 года по версии финансового маркетплейса «Выберу.ру». А с 1 марта 2023 года, благодаря обновленным условиям программы лояльности МАКС, покупки по Opencard стали еще выгоднее.
Аналитики «Выберу.ру» проанализировали виртуальные дебетовые карты топ-100 по активам банков России. При составлении рейтинга учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер, количество и категории кешбэка, включая предложения партнеров, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных. Дополнительно рассматривались надежность банка, возможность получать проценты на остаток по карте и выпускать несколько дополнительных карт.
По всем этим параметрам виртуальная дебетовая карта Opencard признана одной из лучших на рынке.
С 1 марта пользоваться Opencard стало еще приятнее. Банк «Открытие» обновил условия по программе лояльности МАКС. Теперь сами клиенты могут выбрать кешбэк, который подходит именно им, и получать еще больше выгоды от покупок. Максимальный размер кешбэка в категории, которую клиент сможет подключать ежемесячно, составит 5%. При этом условия начисления в категории «Кешбэк за все» остаются без изменений – до 3%, в зависимости от статуса.
Виртуальная Opencard — это расчетная банковская карта для действующих клиентов без физического носителя, с отдельным банковским счетом и всеми преимуществами обычной Opencard. Карта выпускается и обслуживается бесплатно. Виртуальной картой можно пользоваться, как и обычным пластиком: хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета без комиссии, оплачивать покупки через интернет, Mir Pay, Samsung Pay и Систему быстрых платежей по QR-коду, а также снимать наличные в любых банкоматах с технологией беспроводной передачи данных (NFC).
Оформить заявку на получение виртуальной дебетовой Opencard можно по ссылке. Подробнее ознакомиться с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно на сайте банка, для премиальных клиентов.
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Росстат: доходы жителей Волгоградской области выросли до 30978 рублей24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
«Открытие Авто»: темпы роста параллельного импорта в августе замедлились21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Волгоградская область по площади посевов картофеля выбилась в лидеры России21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38