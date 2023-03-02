«Долина» — лучший жилой комплекс-новостройка в Южном федеральном округе

Экономика 02.03.2023 15:51
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02.03.2023 15:51
Микрорайон «Долина» от застройщика DARS Development занял первое место в градостроительном конкурсе «ТОП ЖК-2023» в номинации «Лучший жилой комплекс- новостройка ЮФО» в категории — «Малоэтажные дома».
«Долина» — самый масштабный проект комплексной застройки Волгограда, он соответствует высоким критериям отбора конкурса, поэтому и стал лидером по большинству показателей в своей номинации.
На территории микрорайона комфортная атмосфера — много уютных домов высотой в три этажа. Скоро появятся и новые семиэтажки, которые органично впишутся в городскую среду. DARS’ Development — это дома разной высотности, эстетичные фасады с панорамным остеклением лоджий и балконов, современные входные группы, при этом многие подъезды двусторонние. В «Долине» красиво.
Еще до строительства домов в «Долине» прокладывается необходимая дорожная инфраструктура. Сейчас отсюда можно легко добраться на общественном транспорте в любую часть города. Совсем скоро будет прямой выезд к Университетскому проспекту, который значительно сократит время на дорогу.
В «Долине» не нужно искать место для авто, рядом с домами расположены просторные парковки, при этом дворы закрыты от сквозного проезда и безопасны для прогулок.
Социальная инфраструктура хорошо развита — три детских сада и своя школа, при этом уже запроектированы новая школа и еще один детский сад. Здесь уже есть много магазинов, будет торговый и деловой центр. В микрорайоне работает футбольная школа Леонида Слуцкого. В ближайших планах для жителей «Долины» свои двери откроет ФОК, где будет бассейн и футбольное поле с искусственным покрытием.
В «Долине» повсюду газоны, парки и аллеи — это один из самых зеленых микрорайонов города. К слову, посадка новых деревьев, большинство из которых вечнозеленые, проходит регулярно. В планах организовать несколько пространств для отдыха жителей, а также прогулочную набережную вокруг прудов. Это по-настоящему экологичный район, ведь рядом нет загрязняющих производств.
Жителей радует благоустройство микрорайона: большое количество детских и спортивных площадок, малые архитектурные формы, огороженная территория для дрессировки и выгула собак. Для безопасности проживающих ведется видеонаблюдение, патрулирование, есть и своя служба охраны микрорайона.
В «Долине» жить комфортно. Дома выше четырех этажей оснащены грузопассажирскими лифтами, в каждой квартире — автономное отопление. Все дома имеют высокий класс энергосбережения, а это значит, что коммунальные платежи будут одни из самых низких в городе. Еще одно безусловное преимущество микрорайона — это собственная управляющая компания — гарант чистоты и порядка на территории.
— Отличительная особенность премии «ТОП ЖК» заключается в том, что победа в конкурсе достигается за счет максимально учета застройщиком самых современных требований по созданию комфортной среды проживания. Это основа концепции проекта «Долина» в Волгограде! — прокомментировали победу в ГК DARS’Development.
«Долина» — нас высоко оценивают на федеральном уровне, и любят те, кто рядом.
Наши контакты: телефон (8442) 51-11-15, https://t.me/dars_vlg, https://vk.com/darsvlg
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