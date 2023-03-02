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Цифровая телефония: «Ростелеком» обеспечил связью волгоградский кол-центр по социальным вопросам

Телеком 02.03.2023 09:06
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02.03.2023 09:06


«Ростелеком» подключил оптический интернет и «Виртуальную АТС» для единого кол-центра по социальным вопросам в Волгоградской области. Технические специалисты национального провайдера развернули цифровую инфраструктуру, провели настройку телекоммуникационного оборудования и организовали работу виртуальной телефонии для 30 рабочих мест. Кол-центр в регионе запущен на базе государственного казенного учреждения «Областной центр развития и контроля качества социальных услуг».
Волгоградская область подключена к единой информационной системе Российской Федерации. По телефону 88001000001 нам может позвонить человек с любой точки страны по вопросам социальных услуг, деятельности учреждений системы социальной защиты населения. Нагрузка на одного оператора может составлять более 50 звонков в сутки. Использование "Виртуальной АТС" поможет оптимизировать работу наших сотрудников. Важно заметить, что с его помощью к нам можно позвонить и с городского, и с мобильного телефона, что, несомненно, повышает эффективность канала коммуникации, — отметила директор ГКУ «Областной центр развития и контроля качества социальных услуг» Елена Подберезникова.
Сервис «Виртуальная АТС» позволяет обрабатывать любое количество входящих звонков, эффективно распределяя их между сотрудниками. Для его установки нужен только доступ в интернет от любого провайдера. Цифровая телефония обеспечивает прием или переадресацию звонков на компьютер, мобильный или SIP-телефон, а также ведет их мониторинг, анализ, запись и хранение.  
Мы имеем большой опыт применения цифровых технологий для улучшения качества жизни людей, повышения эффективности бизнеса, решения государственных задач. В фокусе нашего внимания особое место занимают социально значимые направления: медицина, образование, ЖКХ, безопасность и другие. Наши решения экономят материальные и человеческие ресурсы, создают комфортные условия управления рабочими процессами, — отметил Федор Абрамов, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком». 
Сервис «Виртуальная АТС» не требует приобретения дорогостоящего телекоммуникационного оборудования, так как связь с абонентами осуществляется с применением облачных технологий. Все необходимое программное обеспечение находится на защищенных серверах «Ростелекома», доступ к нему предоставляется через личный кабинет с понятным и простым интерфейсом.
Национальный цифровой провайдер предлагает 14 дней бесплатного тестирования функционала сервиса «Виртуальная АТС». За это время можно убедиться в удобстве личного кабинета, а также использовать 50 исходящих минут на любые телефоны России и безлимитные входящие звонки.
Подробную информацию о предложениях «Ростелекома» можно получить на официальном сайте компании или по телефону 8 800 200 3000.
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