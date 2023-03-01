Экономика

Банк «Открытие» расширяет программу лояльности МАКС

Экономика 01.03.2023 15:59
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01.03.2023 15:59


С 1 марта банк «Открытие» обновляет условия по программе лояльности МАКС. Теперь сами клиенты могут выбрать кешбэк, который подходит именно им, и получать еще больше выгоды от покупок. Максимальный размер кешбэка в категории, которую клиент сможет подключать ежемесячно, составит 5%. При этом условия начисления в категории «Кешбэк за все» остаются без изменений – до 3%, в зависимости от статуса.
По новым правилам клиенты могут выбирать наиболее подходящую категорию кешбэка каждый месяц.
В категории «Кешбэк за все» размер кешбэка остался неизменным — до 2% за все покупки.
Также клиенты по своему желанию могут подключить одну из трех новых категорий:
• «Кешбэк за ЖКХ» — 5% за оплату ЖКХ и 1% за оплату покупок;
• «Кешбэк за оплату телефоном» — до 2,5% за все покупки, оплаченные через Mir Pay или Samsung Pay, и 1% при оплате картой; 
• «Кешбэк без лимитов» — 1% за все покупки, включая оплату по QR-коду –  без ограничений по сумме начислений.
Клиенты премиального сегмента и держатели карты «Все что надо» смогут получить еще больше преимуществ
В категории «Кешбэк за все» по-прежнему — до 3% за все покупки.
В новых категориях:
• «Кешбэк за ЖКХ» —  5% за оплату ЖКХ и 1% за оплату покупок;
• «Кешбэк за оплату телефоном» — до 4% за все покупки, оплаченные через Mir Pay или Samsung Pay, и 1% за все – при оплате картой; 
• «Кешбэк без лимитов» — 1% за все покупки, включая оплату по QR-коду – без ограничений по сумме начислений.
Бонусными рублями клиенты могут компенсировать покупки, стоимость уведомлений по карте, услуги страхования или проценты по кредиту. Кроме того, можно оплачивать со скидкой билеты и отели на travel.open.ru.
Подробнее с обновленными условиями программы лояльности МАКС можно ознакомиться на сайте банка, для премиальных клиентов.
На сайте банка можно также ознакомиться с условиями премиального обслуживания и полным списком дополнительных привилегий статуса Плюс.
Кешбэк в категории «Кешбэк за все» составляет 1,5% для клиентов без статуса; 2% для клиентов со статусом Плюс, Light Премиум и Премиум; 3% для клиентов Премиум с активами от 6 млн руб. и держателей карты «Все что надо».
Кешбэк в категории «Кешбэк за оплату телефоном» за все покупки, оплаченные через Mir Pay или Samsung Pay, установлен на уровне 2% для клиентов без статуса; 2,5% для клиентов со статусом Плюс, Light Премиум и Премиум; 4% для клиентов Премиум с активами от 6 млн руб. и держателей карты «Все что надо».
В категории «Кешбэк за ЖКХ» ежемесячная сумма оплат, на которую начисляется кешбэк, составляет до 3000 руб. для клиентов без статуса; до 5000 руб. для клиентов со статусом Плюс; до 7000 руб. для клиентов со статусом Light Премиум; до 10000 руб. для клиентов со статусом Премиум; до 15000 руб. для клиентов Премиум с активами от 6 млн руб. и держателей карты «Все что надо».
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