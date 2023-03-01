Банк «Открытие» продлил акцию с повышенным кешбэком и розыгрышем денежных призов для действующих клиентов
Экономика 01.03.2023 15:09
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01.03.2023 15:09
Банк «Открытие» продлил срок действия популярной у клиентов акции для держателей кредитных карт «5% кешбэка и 20 000 бонусов к праздникам». В честь Международного женского дня все участники акции также получат 5%* кешбэка за покупки в определенных категориях и смогут выиграть 20 000 рублей подарочного кешбэка.
Действующие клиенты банка получат 5% кешбэка за покупки с 27 февраля по 17 марта включительно в категориях «Рестораны», «Цветы», «Красота», «Развлечения», «Кинотеатры», «Отели», «Авиа и ж/д билеты», «Образование» или «Платные дороги». Для этого достаточно совершить по кредитной карте не менее трех покупок в одной или разных промо-категориях на любую сумму. В акции могут принять участие все держатели кредитных карт «120 дней» или Opencard, оформленных не позднее 3 февраля 2023 года.
Кроме того, участников акции ждет розыгрыш 14 призов по 20 000 бонусных рублей, который состоится 24 марта.
— Наша акция в честь Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества оказалась очень популярной у действующих клиентов. Поэтому мы решили продлить ее в честь 8 марта, чтобы мужчины могли порадовать своих любимых приятными подарками. А женщины, сделавшие свой выбор в пользу банка «Открытие», совершали покупки с наибольшей выгодой, — прокомментировал Олег Сапегин, лидер трайба «Кредитные карты» банка «Открытие».
Подробнее об условиях акции «5% кешбэка и 20 000 бонусов к праздникам» можно узнать на сайте банка
* не более 500 бонусных рублей
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