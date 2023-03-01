Бонусы идут на взлет: «Ростелеком» и «Аэрофлот» стали партнерами

Телеком 01.03.2023 14:33
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01.03.2023 14:33
«Ростелеком» расширяет возможности бонусной программы благодаря партнерству с «Аэрофлотом». Клиенты оператора теперь могут конвертировать бонусные баллы в мили крупнейшей российской авиакомпании. Их можно использовать на покупку авиабилетов, повышение класса обслуживания, оплату товаров и услуг партнеров программы лояльности.
Клиентам «Ростелекома» доступны сертификаты на 300 или 500 миль — оформить обмен бонусов на них можно в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Ростелеком». Для активации предложения нужно будет ввести полученный промокод в «Аэрофлот Бонус».
«Ростелеком» развивает бонусную программу с 2014 года во всех регионах присутствия. Она пользуется популярностью среди клиентов: ежегодно число пользователей стабильно растет в среднем на 20%. Участники накапливают бонусы за оплату услуг оператора, подключение автоплатежа, привязку личного кабинета к социальной сети «ВКонтакте», участие в опросах, заполнение данных профиля в личном кабинете, а также за покупки более чем в ста интернет-магазинах партнеров.
Обменять бонусы можно на скидки «СберМегаМаркета», «ЯндексМаркета», «Орматек», «585*Золотой»,услуги страховой компании ВСК, специальный каталог книг «ЛитРес», подпискуVK Музыка, сервисы «Пакет» от «Перекрестка»и «Пятерочки», билеты в сеть кинотеатров «КАРО», скидки на бронирование туров и отелей онлайн от Level.Travel, бесплатные уроки от Skyeng, Skysmart, Skillbox, украшения от SUNLIGHT и Sokolov.
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