В Волгограде организуют уборку кладбищ за 6 миллионов

В Волгограде объявлен открытый конкурс на содержание городских кладбищ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на эти цели выделено 6 миллионов 394 тысячи рублей. Заказчик закупки – МУ «Горэколес» – ищет исполнителя, который с 1 апреля и до конца этого года будет поддерживать порядок в местах захоронений.

Работы должны проводиться на всех 45 кладбищах Волгограда. Так, сюда будут завозить воду для полива, песок, обновлять братские могилы перед знаменательными датами. Также на кладбищах исполнитель должен красить и белить различные сооружения, убирать дорожки от снега и льда, обновлять братские могилы перед знаменательными датами, а также вывозить мусор.

В прошлом году на содержание городских кладбищ было выделено 13,4 миллиона рублей.