«Меня забирают — это мой долг»: на Украине погиб спецназовец из Волгограда Ринат Ахметов

В ходе проведения специальной военной операции по защите Донбасса погиб 45-летний Ринат Ахметов. Как сообщает ИА «Высота 102», бойца похоронили на Моторном кладбище в Дзержинском районе Волгограда.

— Ринат работал в Москве в строительной сфере. В Волгоград он приехал в отпуск. Когда началась частичная мобилизация ему пришла повестка. 22 сентября брат отправился в военкомат. Он сказал: «Все меня забирают — это мой долг», — рассказала информагентству сестра погибшего Анна.

По словам сестры, сначала брат находился на одном из полигонов в Волгоградской области, а после отправился в зону СВО.

— Периодически он мне звонил. Успокаивал, говорил, что у него все в порядке и не нужно паниковать. 12 февраля он погиб, — сообщила Анна. — Похоронили Рината 25 февраля на Моторном кладбище. Проводить брата в последний путь пришли больше ста человек. Приезжали из других городов.

Известно, что Ринат Ахметов проходил службу в одном из подразделений спецназа. У погибшего остался сын и братья.

Фото и коллаж: личный архив Рината Ахметова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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