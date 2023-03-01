Экономика

Жилой квартал «Бейкер стрит» от ГК «Волгострой» отмечен наградой премии «ТОП ЖК-2023»

Экономика 01.03.2023 09:55
0
01.03.2023 09:55


Определены победители и призеры самой масштабной в России премии жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК» за 2023 год.
ЖК «Бейкер стрит» занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Волгоградской области». Всего за победу в этой номинации боролись 11 жилых комплексов.
Награда премией «ТОП ЖК» является авторитетным признанием высоких потребительских качеств жилого комплекса. Со списком победителей и призеров по всем номинациям можно ознакомиться на сайте топжк.рф.
В настоящее время ЖК «Бейкер стрит» является одним из самых больших и благоустроенных комплексов Волгограда. Здесь сдано более 20 домов, проживают более трех тысяч семей. На территории квартала есть собственная набережная пруда, два детских сада, магазины, салоны красоты, аптека, кафе, строится современная школа на 1000 мест. ГК «Волгострой» возводит два 16-этажных дома, сдача которых запланирована на начало 2024 года – как раз вместе с новой школой!
Конкурс «ТОП ЖК» проходит четвертый год подряд. Он определяет лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов, где развито многоквартирное строительство.
В этом году в конкурсе участвовали 1 513 номинантов. В оценке жилых комплексов-новостроек участвует более 400 независимых экспертов, рекомендованных некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков.
В состав конкурсной комиссии входят руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций. В работе комиссии также участвуют представители 56 регионов (региональная часть жюри), большинство из которых являются министрами или заместителями министра строительства соответствующего региона.
Оценка каждого ЖК проводится по 133 параметрам. Большинство из них заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.
Реклама. ООО «ИСК «Волгострой»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:24
Житель Волжского за ночь «околпачил» четверых автовладельцевСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области исчезнет сельское поселениеСмотреть фотографии
12:35
Успейте приобрести OMODA с выгодой до 360 000 рублей в OMODA КЛЮЧАВТО ВолгоградСмотреть фотографии
12:09
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМСмотреть фотографии
11:51
Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храмСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде вскрыли мошенничество при сохранении здания ЦУМаСмотреть фотографии
11:32
Суд постановил начать ликвидацию заваленного отходами с волгоградской свалки пруда-накопителяСмотреть фотографии
11:23
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардовСмотреть фотографии
10:45
Сальто Daewoo после столкновения с маршруткой на юге Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запускуСмотреть фотографии
09:52
От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусоркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимыСмотреть фотографии
09:29
Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:19
«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспортСмотреть фотографии
09:01
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеровСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградской области Renault после ДТП вылетел с дороги и загорелсяСмотреть фотографии
08:01
В селе под Волгоградом бешеная лисица заразила собакуСмотреть фотографии
21:59
Вся улица в кипятке. В Волгограде случайно повредили трубу с горячей водойСмотреть фотографии
21:23
«Не хватило класса»: «Динамо-Синара» в Волгограде уступило лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
21:18
Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупциюСмотреть фотографии
20:29
Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видеоСмотреть фотографии
20:08
«Я нес Чарли на руках»: волгоградец ищет видео с отравившим его пса догхантеромСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде взяли штурмом микроавтобус с условными террористамиСмотреть фотографии
18:13
ЕР рекомендовала Колесникова на пост спикера гордумы ВолгоградаСмотреть фотографии
17:48
Теперь с гимном «Ротора»»: на Волгоград Арене вводят новое правило для болельщиковСмотреть фотографии
17:26
В Волгоградской области столкнулись КАМАЗ и легковушкаСмотреть фотографии
16:41
Под Волгоградом бухгалтер техникума перечислила сыну и дочке 23 млн за фейковую работуСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде осудили контрактника за уклонение от службы в период мобилизацииСмотреть фотографии
16:08
Кадыров рассказал Собчак о желании волгоградца Никиты Журавеля принять исламСмотреть фотографии
15:56
Талантливым волгоградским студентам открылись новые перспективыСмотреть фотографии
 