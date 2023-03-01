Жилой квартал «Бейкер стрит» от ГК «Волгострой» отмечен наградой премии «ТОП ЖК-2023»

Экономика 01.03.2023 09:55
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01.03.2023 09:55
Определены победители и призеры самой масштабной в России премии жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК» за 2023 год.
ЖК «Бейкер стрит» занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Волгоградской области». Всего за победу в этой номинации боролись 11 жилых комплексов.
Награда премией «ТОП ЖК» является авторитетным признанием высоких потребительских качеств жилого комплекса. Со списком победителей и призеров по всем номинациям можно ознакомиться на сайте топжк.рф.
В настоящее время ЖК «Бейкер стрит» является одним из самых больших и благоустроенных комплексов Волгограда. Здесь сдано более 20 домов, проживают более трех тысяч семей. На территории квартала есть собственная набережная пруда, два детских сада, магазины, салоны красоты, аптека, кафе, строится современная школа на 1000 мест. ГК «Волгострой» возводит два 16-этажных дома, сдача которых запланирована на начало 2024 года – как раз вместе с новой школой!
Конкурс «ТОП ЖК» проходит четвертый год подряд. Он определяет лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов, где развито многоквартирное строительство.
В этом году в конкурсе участвовали 1 513 номинантов. В оценке жилых комплексов-новостроек участвует более 400 независимых экспертов, рекомендованных некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков.
В состав конкурсной комиссии входят руководители ключевых общероссийских некоммерческих объединений в строительной сфере, научных организаций. В работе комиссии также участвуют представители 56 регионов (региональная часть жюри), большинство из которых являются министрами или заместителями министра строительства соответствующего региона.
Оценка каждого ЖК проводится по 133 параметрам. Большинство из них заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.
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