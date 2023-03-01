Общество

«Неожиданными санкции не бывают»: как и когда волгоградцев должны предупредить об отключении света

Общество 01.03.2023 10:30
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01.03.2023 10:30

В Волгоградской области энергетики отмечают рост обращений, связанных с якобы внезапными отключениями электроэнергии за долги. Жители Волгограда и области сетуют, что не получали уведомлений, либо не расписывались ни в каких бумагах. В ПАО «Волгоградэнергосбыт» в свою очередь отмечают, что такого  не может быть – обо всех отключениях, утверждают в компании, волгоградцев предупреждают всеми возможными способами за три недели до принятия санкций. 
В энергокомпании подчеркивают: все ограничения по электроснабжению производятся в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354. 
Уведомление об отключении света просто не может пройти незамеченным  мимо добросовестного плательщика, – убеждены в ресурсоснабжающей компании. – Внезапным ограничение электроснабжения тоже не назовешь  согласно законодательству у абонента после уведомления есть 20 дней на оплату долга. Кроме этого, учитывая, что всем без исключения неплательщикам при минимальном долге направляются долговые квитанции, а затем о задолженности напоминают СМС, телефонные «роботы» и операторы контакт-центра, неожиданными ограничительные санкции не бывают.  
Энергетики советуют должникам не доводить ситуацию до критического момента, который только усугубит ситуацию и обойдется еще дороже. 
Ведь после отключения придется погасить не только сумму долга и пени, но и внести плату за работы по отключению и повторному подключению, которая в настоящее время составляет 3000 рублей, – напоминают в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Самовольное подключение к сетям в обход пломбы согласно кодексу об административных нарушениях чревато штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, повторное  от 15 до 30 тысяч. Также самовольщикам стоит учитывать, что подобное вмешательство, особенно в многоквартирных домах, чревато короткими замыканиями, пожарами, выходами из строя дорогостоящей бытовой техники и общего имущества.
Всех потребителей при получении информации о задолженности призывают не затягивать с оплатой. Уточнить данные по периоду возникновения долга можно на сбытовых участках и в контакт-центре компании по телефону 96-07-03. Также разъяснения волгоградцам готовы предоставить в официальных онлайн-чатах на сайте компании energosale34.ru и в личном кабинете на сайте, либо  в мобильном приложении. 
 Напомним, что оплатить задолженность можно с помощью онлайн-сервисов  без комиссии при подписке на получение электронных платежных документов:
– на официальном сайте https://energosale34.ru/ без регистрации по номеру лицевого счета;
– в личном кабинете на сайте компании https://lk.energosale34.ru/ или в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыт».
  

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