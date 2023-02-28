Tele2 открывает новые возможности для поклонников облачного гейминга

Телеком 28.02.2023 14:20
0
28.02.2023 14:20
Оператор проанализировал тренды среди пользователей облачного гейминга. Самыми популярными играми по итогам 2022 года у абонентов компании стали Counter-Strike, Genshin Impact и Dota 2. Каждая из этих игр требует наличия мощного игрового компьютера. Благодаря услуге «Облачные игры GFN» абоненты Tele2 могут играть с максимальным комфортом не только в них – в библиотеке более тысячи разнообразных игр на любой вкус.
Подключив услугу «Облачные игры GFN», любой абонент Tele2 снимает все ограничения, связанные с возрастом компьютера, его мощностью, и может играть, как на новейшем игровом компьютере. Делать это можно не только с него – игры доступны на смартфонах и даже телевизорах, что расширяет возможности пользователей и позволяет играть буквально везде. С подпиской на услугу можно начать играть сразу, не нужно копить деньги на игровой компьютер.
По итогам первых месяцев определились самые популярные игры у абонентов Tele2. Вот тройка лидеров по количеству игроков, которые играли с помощью услуги «Облачные игры GFN»: Counter-Strike (21%), Genshin Impact (17%), Dota 2 (16%). Вовлеченность абонентов Tele2 в игры растет: к третьему месяцу предоставления услуги оператор наблюдает, что пользователи проводят в играх на шесть с половиной часов больше, чем ранее. Также выросло число игр, которые пробуют абоненты Tele2 из библиотеки сервиса.
Андрей Борзов, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:
– Услуга “Облачные игры GFN” дает возможность любому человеку играть в игры, которые ранее требовали покупки дорогостоящего компьютера. Мы видим, что наши пользователи делают это дома, запускают игры на смартфонах и планшетах в течение дня вне домашней обстановки. Им нравится свобода играть в любимые игры там, где они хотят, и там, где у них есть на это время. Поэтому мы расширяем возможности подписки.
Ранее подписка оформлялась только на месяц, теперь ее можно подключить на сутки за 75 рублей. Дневная подписка позволяет играть в момент, когда клиент захотел это сделать, без дополнительных трат. Он может предложить друзьям также подключить подписку и отправиться в командное приключение вместе.
Подробнее о дневной подписке на услугу «Облачные игры GFN» на сайте tele2.ru.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»
Tele2 модернизировала сеть в Волгоградской области26.09.2023 13:39
Телеком 26.09.2023 13:39
Билайн в Волгограде улучшил связь для футбольных болельщиков22.09.2023 18:01
Телеком 22.09.2023 18:01
Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Как абоненты билайна меняют название своей сети на смартфоне20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазинов15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Старт делового сезона: 5 полезных курсов для предпринимателей13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператора12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Эксперт: вход на сайты и в приложения через звонки – угроза безопасности россиян11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Услугу для бизнеса «SMS-таргет» выбирает все больше волгоградских предпринимателей08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Волгоградская область стала на 18% популярнее у туристов этим летом06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51