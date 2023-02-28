Проект «Неприниматели» банка «Открытие» признан лучшим сообществом в tеlegram

Экономика 28.02.2023 13:21
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28.02.2023 13:21
Брендформанс-агентство SALO стало победителем премии Digital Communication AWARDS 2023, в качестве проекта для конкурса заявив канал «Неприниматели», который развивает вместе с банком «Открытие» с 2022 года. Проект стал лучшим в номинации Социальные медиа & сообщество: Tеlegram.
В 2020 году банк «Открытие» запустил онлайн-сообщество для предпринимателей, которые не принимают обстоятельств и выходят победителями из сложных ситуаций. Оно получило название «Неприниматели» и сейчас объединяет несколько медиа-проектов, среди которых tеlegram-канал, подкаст и площадка neprinimateli.ru. Проект собирает истории успеха предпринимателей, многие из которых перестроили или создали новый бизнес в не самых простых условиях. В 2022 году к работе над tеlegram-каналом к банку присоединилось брендформанс-агентство SALO, после чего число участников сообщества превысило 12 тысяч, а охват в B2B-сегменте – 1,3 млн. За это время канал стал для предпринимателей источником информации по самым разным вопросам, связанным с ведением своего дела. В нем проходят прямые эфиры с экспертами, разбираются реальные кейсы и публикуются подборки цифровых решений для развития бизнеса.
Премия Digital Communication AWARDS учреждена 10 лет назад Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Премией ежегодно награждаются самые яркие проекты в области digital-коммуникаций, способствующие продвижению продуктов и бизнесов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.
Брендформанс-агентство SALO основано в 2016 году. Компания занимается digital-маркетингом: формирует спрос и растит продажи для своих клиентов через контент. SALO работает с большинством ключевых отраслей российской экономики: строительство и недвижимость, промышленность, финансы, онлайн-образование и e-commerce. Среди клиентов агентства: Ozon, AliExpress Россия, Яндекс Go, VK, Holcim, Haier и другие компании.
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