Экономика

Беспилотные автомобили Сбера прошли 3,5 млн км в прошлом году

Экономика 28.02.2023 09:59
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28.02.2023 09:59


В 2022 году беспилотные автомобили Сбера прошли 3,5 млн км. Это в три раза больше чем в 2021 году. Развитие технологии беспилотного транспорта, в том числе грузового, — один из приоритетов компании, рассказал Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка, в интервью телеканалу «Россия 24».

-В прошлом году в беспилотном режиме наши машины прошли 3,5 млн километров. Это важная веха для нас. Годом раньше было меньше миллиона километров. Кроме легковых, мы начали свои пробы пера с грузовыми машинами. И видим в этом большие перспективы. Россия — очень большая и протяжённая страна, и грузоперевозки для нас — важное стратегическое направление, — рассказал Андрей Белевцев.

Сбер также планирует развивать малые формы беспилотников. Например, транспорт для закрытых территорий — отелей, коттеджных посёлков, — где движение автомобилей общего пользования ограниченно. По словам Андрея Белевцева, несколько тысяч человек уже воспользовались автомобилями СберАвтоТеха, разработчика беспилотных и умных автомобилей Сбера, в том числе в ограниченном режиме на дорогах общего пользования, когда водитель страхует машину.

В конце декабря 2022 года стало известно, что правительством запущен новый экспериментальный правовой режим (ЭПР) по эксплуатации беспилотных легковых и грузовых автомобилей в городах и пригородах в 38 регионах России. Соответствующее постановление, разработанное Минэкономразвития, подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Таким образом, сейчас в России проходит самый масштабный эксперимент по эксплуатации беспилотного транспорта, цель которого — внедрить эту технологию в различных климатических и дорожных условиях страны.


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