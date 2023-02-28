



Новый технологический хаб в Санкт-Петербурге откроет в течение года Сбербанк. Комплекс поможет городу привлечь новые кадры в сфере IT, об этом в интервью «Россия 24» рассказал Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка.





Первая очередь нового хаба рассчитана на 2000 рабочих мест и занимает площадь около 25 тыс. кв. м. офисных пространств. Сбер планирует разместить в хабе действующие ИТ-команды, так и в дальнейшем привлечь новые, которые займутся разработкой и развитием продуктов банка.





Сотрудникам будет доступен полный набор сервисов для комфортной работы, общения и отдыха. Хаб будет обладать развитой инфраструктурой для организации тематических мероприятий для ИТ-комьюнити Санкт-Петербурга. Особенностью нового хаба станет большая внутренняя территория с доступом на берег реки. На ней расположатся кафе и специальные зоны, где люди смогут не только трудиться, но и заниматься спортом, проводить митапы и свободное время.





Сбер продолжает активно нанимать персонал в сфере ИТ и заинтересован в увеличении числа профильных специалистов в регионах присутствия банка. «Несколько тысяч сотрудников работает в разных регионах страны, мы хотим, чтобы их стало больше», — отметил Андрей Белевцев.





В прошлом году Сбер открыл два технологических хаба в Екатеринбурге и Казани, а для столицы Татарстана он стал уже вторым. Площадки оборудованы всем необходимым для комфортной работы сотрудников, а их общая вместимость рассчитана почти на 2000 рабочих мест. Сегодня в Екатеринбурге и Казани уже трудятся свыше десятка ИТ-команд Сбера.



