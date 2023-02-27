Телеком

Геотаргеты оказались самыми востребованными у пользователей «SMS-таргета» Tele2

Телеком 27.02.2023 18:25
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27.02.2023 18:25


Оператор отметил растущий спрос на точечные рассылки в инструменте «SMS-таргет» – в 2022 году выручка от продажи таргетов увеличилась в 4,5 раза в сравнении с 2021 годом. Активнее всего бизнес-клиенты оператора обращались к «Геотаргетированию-офлайн» – 36% от общей выручки от продажи всех таргетов.
По итогам 2022 года Tele2 демонстрирует рост спроса на неоператорские сервисы (VAS) в корпоративном сегменте. Так, оператор фиксирует, что выручка от VAS-услуг увеличилась в среднем на 35% в сравнении с прошлым годом, в Волгоградской области рост составил 227%. Такой тренд в сегменте B2B можно объяснить запросом бизнеса на изменение инструментария и поиск новых сервисов как для взаимодействия сотрудников внутри компании, так и для работы с клиентами. 
Оператор отметил, что одним из драйверов роста выручки в корпоративном сегменте в 2022 году стал сервис «SMS-таргет» – выручка от продажи таргетов в среднем по всей стране за прошедший год увеличилась в 4,5 раза в сравнении с 2021-м. В Волгоградской области показатель вырос в 4,2 раза. В 2022 году многие привычные рекламные кабинеты стали недоступны, поэтому бизнесу нужно было искать новые решения для продвижения своих продуктов и услуг. Тем не менее компаниям потребовалось несколько месяцев, чтобы перестроиться на новые рекламные инструменты и выбрать наиболее подходящие сервисы. Так, в 2022 году у Tele2 наибольший рост выручки от таргетов внутри сервиса пришелся на август – продажи увеличились почти в 2 раза в сравнении с июлем. 
Сервис оператора содержит более 50 интересов – их можно использовать и компоновать для создания групп по целевым аудиториям, которые получат SMS с релевантным предложением компании. По итогам 2022 года Tele2 оценила востребованность таргетов среди своих бизнес-клиентов – наибольшим спросом пользуется «Геотаргетирование-офлайн». Этот таргет позволяет найти аудиторию по заданным параметрам места жительства или работы. На него приходится 36% от выручки от продаж «SMS-таргета». На втором месте – «Геотаргетирование-онлайн», этот таргет позволяет выбрать группу целевой аудитории, которая находится в выбранной локации в данный момент – 33%. Замыкает тройку лидеров таргет «Возраст» и составляет долю 12% от выручки от продаж «SMS-таргета».
Компания также определила, каким сферам интересов B2B-клиенты отдавали предпочтение внутри таргета «Интересы». Он позволяет создать группу целевой аудитории, которая собрана по определенному параметру деятельности. Tele2 отмечает, что в 2022 году компании активнее всего настраивали таргет по «Обустройству дома, ремонту» – 28% и «Детским товарам и услугам» – 21%, немного реже выбирали сферу «Спорт и фитнес» – 17%.  
Оценив потребность рынка B2B-сегмента, в 2022 году Tele2 выпустила новый таргет «Финансы» на основе объединенных данных компании и партнеров. Оператор в своем сервисе «SMS-таргет» дает возможность бизнес-клиентам сегментировать аудиторию по таким параметрам как «ипотека», «микрозаймы».
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