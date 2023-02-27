Сколько средств маткапитала россияне направляют на погашение ипотеки посчитал ВТБ

Экономика 27.02.2023 14:50
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27.02.2023 14:50
По итогам 2022 года клиенты ВТБ в среднем направляли 550 тысяч рублей из средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Схожие результаты демонстрирует и прошедший январь, в котором средний чек направленных на погашение ипотеки материнских выплат составил 533 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные сервиса ВТБ по упрощенному распоряжению маткапиталом.
На конец года общая сумма маткапитала, который клиенты ВТБ использовали для погашения ипотеки, превысила 23 млрд рублей. При этом возможностью распорядиться материнской выплатой без визита в Социальный фонд России воспользовался каждый второй клиент банка, направивший маткапитал на ипотеку. Более 80% из них сделали это через ВТБ Онлайн.
Чаще всего погашением жилищного кредита из средств маткапитала пользуются семьи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Новосибирской области, Краснодарского края и Республики Татарстан.
-ВТБ совместно с государством работает над упрощением и цифровизацией госуслуг для населения. Мы развиваем свои сервисы, ориентируясь на их востребованность у людей, например, за прошедший год количество заявок на распоряжение маткапиталом через ВТБ Онлайн выросло в 6 раз. Всего за 2022 год наши клиенты без визитов в отделения Социального фонда направили свыше 8 млрд рублей из материнских выплат на улучшение жилищных условий. Ожидаем, что в 2023 году общая сумма превысит 12 млрд рублей. В частности, этому будет способствовать проведенная индексация маткапитала, которая повышает доступность жилья для семей с детьми, – отметил Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.
В 2020 году ВТБ первым на рынке запустил электронный обмен данными с Пенсионным фондом России (сейчас – Социальный фонд России) для упрощения распоряжением средствами маткапитала для погашения ипотеки.
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