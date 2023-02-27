«Был в глубоком шоке»: в Волгограде посетитель сауны получил ожоги

Длинные февральские выходные обернулись для одного их жителей Волгограда ожогами и испорченным отдыхом. Как стало известно ИА «Высота 102», 32-летний мужчина попал в больницу прямиком из бани.

— Мужчина получил ожоги в бане, перепутав ведра с холодной и горячей водой, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах региона. — Ему обожгло почти 30% тела. Привезли в больничный комплекс. Сам он был в глубоком шоке, даже сказать ничего не мог поначалу.

В комитете здравоохранения Волгоградской области в свою очередь пояснили, что пострадавший покинул больничные стены.

— Мужчина выписан 26 февраля из ожогового отделения больницы № 25 в связи с отказом от дальнейшего лечения в условиях стационара, — прокомментировали в облздраве.

Известно, что инцидент произошел 25 февраля в Ворошиловском районе. Баня располагалась на улице Елецкой.

Фото: архив ИА «Высота 102»