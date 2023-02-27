Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга лучших кредитных карт«Мир»

Экономика 27.02.2023 15:58
0
27.02.2023 15:58
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-3 рейтинга лучших кредитных карт «Мир» в феврале 2023 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).
Аналитики портала в ходе исследования учитывали такие критерии как размер процентной ставки и длительность льготного периода, лимит кредитования, стоимость выпуска и условия бесплатного обслуживания,сумма обязательного платежа в льготный период,размер кешбэка в программе лояльности банка и у партнеров, дополнительные возможности по карте, а также ряд других параметров.
Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.
Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайринга27.09.2023 15:52
Экономика 27.09.2023 15:52
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%27.09.2023 14:42
Экономика 27.09.2023 14:42
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Росстат: доходы жителей Волгоградской области выросли до 30978 рублей24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45