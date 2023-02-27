Банк Уралсиб вошел в топ-3 рейтинга лучших кредитных карт«Мир»

Экономика 27.02.2023 15:58
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27.02.2023 15:58
Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в топ-3 рейтинга лучших кредитных карт «Мир» в феврале 2023 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.02.2022 г.).
Аналитики портала в ходе исследования учитывали такие критерии как размер процентной ставки и длительность льготного периода, лимит кредитования, стоимость выпуска и условия бесплатного обслуживания,сумма обязательного платежа в льготный период,размер кешбэка в программе лояльности банка и у партнеров, дополнительные возможности по карте, а также ряд других параметров.
Кредитную карту «120 дней на максимум» можно получить по паспорту, кредитный лимит – до 1,5 миллиона рублей включительно. При оплате покупок на сумму от 10 000 рублей в месяц комиссия за обслуживание не взимается. Снимать наличные без комиссии можно в банкоматах любых банков.
Ознакомиться с полными условиями карты «120 дней на максимум» можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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