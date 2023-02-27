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Эксперт назвал главные вызовы IT-отрасли в 2023 году

Телеком 27.02.2023 14:22
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27.02.2023 14:22


О четырех ключевых направлениях 2023 года, которые находятся под пристальным вниманием IT-сообщества, рассказал эксперт отрасли, старший вице-президент по информационным технологиям компании «Ростелеком» Кирилл Меньшов.
Импортозамещение
В 2022 году в стране остро встали вопросы импортонезависимости, создания российских IT-решений. Однако год показал устойчивость отрасли. Наша страна под санкциями находится уже несколько лет, поэтому крупные компании давно просчитали риск-сценарии и занялись импортозамещением. Западные решения работают, но их развитие невозможно — требуется полная замена западных разработок на отечественные аналоги. По мнению Кирилл Меньшова, необходимо отслеживать тренды развития индустрии, как на Западе, так и на Востоке, чтобы решения российских разработчиков были на уровне мировых.
Несмотря на девять пакетов (прим. автора: десять на момент публикации материала) уже введенных санкций, практически все крупные компании продолжают работать, — сказал Кирилл Меньшов. — Ограничений небольшое количество, и они вполне себе терпимы. Российские компании оказались хорошо подготовлены. Однако недостаточно импортонезависимости, надо проводить импортозамещение, при этом сохраняя темпы цифрового развития российского бизнеса и общества. 
Информационная безопасность
Требования к информационной безопасности год от года повышаются. Это касается и крупных компаний, включая критические отрасли, и государственных цифровых сервисов. К последним предъявляются повышенные требования. При этом, отмечает эксперт, существует угроза вредоносного воздействия со стороны вендоров иностранного ПО и оборудования. 
"Ростелеком" существенно вовлечен в информационную безопасность крупных компаний, мы являемся одним из лидеров отрасли, мы видим все атаки, мы понимаем, что происходит, — отметил Кирилл Меньшов. — Массированные атаки на российские ресурсы продолжаются. Отечественные компании хорошо к ним подготовились и продолжают уделять много внимания фокусу информационной защищенности. 
Финансирование 
Цифровая трансформация в этом году будет продолжаться в условиях ограничения бюджета. Тем не менее, в силу известных факторов, появится необходимость увеличения финансирования на приобретение и поддержку отечественных аналогов ПО и оборудования. Этот вопрос встает в основном перед средним бизнесом, который использовал или «облачные» решения или решения зарубежного происхождения.
Мы наблюдаем рост спроса на отечественные технологии, востребованность российских услуг, что влечет повышение их стоимости. Аналогичная ситуация и с оборудованием. Это дополнительная нагрузка на компании, — сказал К. Меньшов.
Кадры
Эксперт уверен, что кадровая проблема в 2023 году будет более острая, чем в прошлом. С одной стороны, часть специалистов покинули страну, с другой — зарплаты достигли практически мирового уровня. По мнению эксперта, сложность и длительные сроки найма и обучения IT-персонала увеличат издержки компаний.
Импортозамещение, старт крупных проектов, создание российских IT-решений на замену зарубежных создают дополнительный спрос на айтишников. Борьба за квалифицированные IT-таланты будет продолжаться, — добавляет К. Меньшов.
Главный вызов
В 2023 году импортозамещение станет основным трендом в  отрасли. Главным вызовом, стоящим перед  IT-индустрией, остается обеспечение прежних темпов устойчивого роста в условиях финансовых и кадровых ограничений.

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