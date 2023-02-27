Банк «Открытие» дарит 1 000 рублей за перевод пенсии на Opencard

Экономика 27.02.2023 11:01
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27.02.2023 11:01
Клиенты банка «Открытие», которые переведут свою пенсию на карту Opencard платежной системы «Мир» до 31 мая 2023 года включительно, получат в подарок 1000 бонусных рублей.
Участниками акции могут стать клиенты старшего поколения*, у которых не было зачислений из Социального фонда РФ на карты банка в течение трех месяцев до даты запуска акции – то есть, до 27 февраля. Перевести пенсию необходимо на существующую или специально оформленную для этого карту тарифов Opencard или Зарплатная Opencard платежной системы «Мир».
Перевести пенсию в «Открытие» можно в офисе банка, через Госуслуги, на сайте СФР, подав соответствующее заявление.
Всем пенсионным клиентам банка «Открытие» доступны такие преимущества как бесплатный выпуск и обслуживание Opencard, возможность получать 5% годовых на остаток по карте до 100 000 рублей, кешбэк до 2% за все покупки, оплата без комиссии ЖКХ, налогов и штрафов, бесплатные push-уведомления обо всех операциях по карте и переводы по номеру телефона до 100 000 рублей в месяц в другие банки.
Подробную информацию об акции и условиях оформления пенсионных карт можно узнать на сайте банка.
*мужчины 1960 года рождения и старше и женщины 1965 года рождения и старше.
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