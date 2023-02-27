Экономика

Банк «Открытие» дарит 1 000 рублей за перевод пенсии на Opencard

Экономика 27.02.2023 11:01
0
27.02.2023 11:01


Клиенты банка «Открытие», которые переведут свою пенсию на карту Opencard платежной системы «Мир» до 31 мая 2023 года включительно, получат в подарок 1000 бонусных рублей.
Участниками акции могут стать клиенты старшего поколения*, у которых не было зачислений из Социального фонда РФ на карты банка в течение трех месяцев до даты запуска акции – то есть, до 27 февраля. Перевести пенсию необходимо на существующую или специально оформленную для этого карту тарифов Opencard или Зарплатная Opencard платежной системы «Мир».
Перевести пенсию в «Открытие» можно в офисе банка, через Госуслуги, на сайте СФР, подав соответствующее заявление.
Всем пенсионным клиентам банка «Открытие» доступны такие преимущества как бесплатный выпуск и обслуживание Opencard, возможность получать 5% годовых на остаток по карте до 100 000 рублей, кешбэк до 2% за все покупки, оплата без комиссии ЖКХ, налогов и штрафов, бесплатные push-уведомления обо всех операциях по карте и переводы по номеру телефона до 100 000 рублей в месяц в другие банки.
Подробную информацию об акции и условиях оформления пенсионных карт можно узнать на сайте банка.
*мужчины 1960 года рождения и старше и женщины 1965 года рождения и старше.
erid:4CQwVszH9pSXMLzEAGQ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
27.02.2023 12:35
Экономика 27.02.2023 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.02.2023 08:38
Экономика 27.02.2023 08:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.02.2023 13:01
Экономика 26.02.2023 13:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.02.2023 10:43
Экономика 25.02.2023 10:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.02.2023 17:01
Экономика 23.02.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
22.02.2023 20:55
Экономика 22.02.2023 20:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 14:28
Экономика 22.02.2023 14:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 13:06
Экономика 22.02.2023 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 12:44
Экономика 22.02.2023 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 12:34
Экономика 22.02.2023 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 12:12
Экономика 22.02.2023 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 11:01
Экономика 22.02.2023 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 08:58
Экономика 22.02.2023 08:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 15:38
Экономика 21.02.2023 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 14:24
Экономика 21.02.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:22
В Волгоградской области простятся с погибшим в СВО ветераном Чечни Виталием СитниковымСмотреть фотографии
13:12
Волгоградку осудят за сокрытие своей недвижимости при банкротствеСмотреть фотографии
12:02
В Волгоградской области раскрыли цепочку фейковых поставок рыбы из МосквыСмотреть фотографии
11:23
«Пригласил для интима»: случайный любовник зарезал жителя ВолжскогоСмотреть фотографии
11:16
К ремонту дорог в Волгограде и области приступят при стабильных +5 градусахСмотреть фотографии
11:14
В Волгоградской области мужчина поджег дом бывшей возлюбленнойСмотреть фотографии
10:48
Для души, а не убийства тела: священник рассказал волгоградцам, как не загубить здоровье в Великий ПостСмотреть фотографии
10:24
За рулем перевернувшейся в Камышине иномарки находился судьяСмотреть фотографии
10:21
С птицефабрики под Волгоградом взыскали 1,2 млн рублей за порчу земли пометомСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде юный водитель сбил женщину с подростком на переходеСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области на дачах нашли труп мужчины без головыСмотреть фотографии
09:43
Напавших на КПП диверсантов обезвредили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:30
В Камышине 27 февраля семья разбилась в ДТП. Погибла 7-летняя девочкаСмотреть фотографии
09:21
В Ворошиловском районе Волгограда устранили коммунальную авариюСмотреть фотографии
08:40
Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связиСмотреть фотографии
08:38
Волгоградцы тратят на поиск работы в среднем 5 месяцевСмотреть фотографии
08:14
Олимпийские чемпионы из Волгограда Елена Исинбаева и Александр Попов попали под санкцииСмотреть фотографии
20:55
Какая погода ждет жителей Волгограда и области 1 мартаСмотреть фотографии
19:47
В Волгограде запустили СТ в прежних границах после коммунальной аварииСмотреть фотографии
18:58
«Поджигай, сожги!»: в центральном парке Волгограда с криками спалили чучело ЗимыСмотреть фотографии
17:43
В Волгоградской области провели траурный митинг памяти Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
16:56
Циклон из Атлантики принесет в Волгоградскую область дождь, мокрый снег и штормовой ветерСмотреть фотографии
16:01
Стали известны подробности о разбившемся пациенте волгоградской больницыСмотреть фотографии
15:57
В районах Волгоградской области активно провожают зимуСмотреть фотографии
15:34
В Ворошиловском районе Волгограда устраняют коммунальную авариюСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде подросток брызнул в водителя автобуса газом из баллончикаСмотреть фотографии
14:35
Унизившая беременных из Урюпинска блогер опубликовала видео с извинениямиСмотреть фотографии
14:27
«Наглости нет предела»: под Волгоградом чиновники отчитались о миллионных тратах на содержание детского городкаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:55
В Волгограде пациент больницы №25 выпал с восьмого этажаСмотреть фотографии
12:39
Сильный ветер и температурные качели обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 