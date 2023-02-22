МегаФон увеличил пропускную способность в популярных социальных сетях и мессенджерах

Телеком 22.02.2023 14:29
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22.02.2023 14:29
МегаФон увеличил пропускную способность в каналах связи с сервисами VK на 45% и с Telegramна 40%. Это позволит сократить минимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных в мессенджерах,социальных сетях, образовательных, игровых и других популярных онлайн-сервисах.
МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата‑центрам VKв Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. В результате пропускная способность в онлайн-сервисах увеличилась на 45%. Широкий канал связи даёт лучшие скорости и сокращает время отклика сервера. Пользователи смогут быстрее скачивать и загружать файлы,вести прямые трансляции и играть в онлайн-игры с минимальными задержками.
Интерес абонентов мобильной связи к VK растёт из года в год.В январе трафику величился на 62% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наиболее популярными среди проектов VK являются «Одноклассники» и «ВКонтакте». Пользователи этих социальных сетей активно потребляют «тяжёлый» контент, например, в январе этого года видеотрафик в сервисе «ВКонтакте» вырос почти в 2,5 раза по сравнению с январём 2022 года.
Также специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в Telegramна 40% до 1400 Гбит/с. На протяжении последних 11 месяцев Telegram остаётся самым популярным сервисом мгновенных сообщений—расширение каналов для пропуска трафика призвано обеспечить абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере. Так, в январе абоненты потратили в мессенджере в 3 раза больше трафика, чем год назад.
Волгоградские абоненты показывают схожий тренд. Самый большой рост трафика оказался в Telegram – 3,3 раза. В социальных сетях волгоградцы тоже стали вести себя активнее, например,во «ВКонтакте» расходование интернета увеличилось в 2,7 раза.
— Мы не только активно строим и модернизируем сотовую инфраструктуру, но и улучшаем качество работы популярных онлайн-сервисов на нашей сети. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому для нас важно обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования мобильных приложений и веб-ресурсов, — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.
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