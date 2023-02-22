Телеком

МегаФон увеличил пропускную способность в популярных социальных сетях и мессенджерах

Телеком 22.02.2023 14:29
0
22.02.2023 14:29


МегаФон увеличил пропускную способность в каналах связи с сервисами VK на 45% и с Telegramна 40%. Это позволит сократить минимальную задержку сигнала и ускорить загрузку данных в мессенджерах,социальных сетях, образовательных, игровых и других популярных онлайн-сервисах. 
МегаФон расширил количество подключений к узлам связи и дата‑центрам VKв Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Иркутске и Хабаровске. В результате пропускная способность в онлайн-сервисах увеличилась на 45%. Широкий канал связи даёт лучшие скорости и сокращает время отклика сервера. Пользователи смогут быстрее скачивать и загружать файлы,вести прямые трансляции и играть в онлайн-игры с минимальными задержками. 
Интерес абонентов мобильной связи к VK растёт из года в год.В январе трафику величился на 62% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Наиболее популярными среди проектов VK являются «Одноклассники» и «ВКонтакте». Пользователи этих социальных сетей активно потребляют «тяжёлый» контент, например, в январе этого года видеотрафик в сервисе «ВКонтакте» вырос почти в 2,5 раза по сравнению с январём 2022 года. 
Также специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в Telegramна 40% до 1400 Гбит/с. На протяжении последних 11 месяцев Telegram остаётся самым популярным сервисом мгновенных сообщений—расширение каналов для пропуска трафика призвано обеспечить абонентов высоким качеством работы при растущих нагрузках в мессенджере. Так, в январе абоненты потратили в мессенджере в 3 раза больше трафика, чем год назад. 
Волгоградские абоненты показывают схожий тренд. Самый большой рост трафика оказался в Telegram – 3,3 раза. В социальных сетях волгоградцы тоже стали вести себя активнее, например,во «ВКонтакте» расходование интернета увеличилось в 2,7 раза.
Мы не только активно строим и модернизируем сотовую инфраструктуру, но и улучшаем качество работы популярных онлайн-сервисов на нашей сети. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента, поэтому для нас важно обеспечить пользователей лучшим сервисом для комфортного использования мобильных приложений и веб-ресурсов, — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.
Реклама. ПАО «МегаФон»
erid:4CQwVszH9pSXMLqNFPN

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
21.02.2023 15:21
Телеком 21.02.2023 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2023 14:00
Телеком 20.02.2023 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2023 10:53
Телеком 20.02.2023 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2023 10:16
Телеком 20.02.2023 10:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.02.2023 17:40
Телеком 17.02.2023 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.02.2023 15:14
Телеком 16.02.2023 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.02.2023 14:42
Телеком 16.02.2023 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2023 14:42
Телеком 15.02.2023 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2023 13:57
Телеком 15.02.2023 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.02.2023 15:34
Телеком 14.02.2023 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.02.2023 15:15
Телеком 14.02.2023 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.02.2023 15:42
Телеком 13.02.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.02.2023 14:02
Телеком 13.02.2023 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.02.2023 11:45
Телеком 13.02.2023 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.02.2023 15:35
Телеком 10.02.2023 15:35
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:33
Портрет типичного волгоградского мужчины опубликовали к 23 февраляСмотреть фотографии
17:28
Митинг-концерт в центре Волгограда посетили 5800 человекСмотреть фотографии
17:25
Режим повышенной готовности ввели в Светлом Яру из-за коммунальной аварииСмотреть фотографии
17:19
Комплекс по производству спецстали возведут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:43
«Никого нет, все на аварии»: Светлый Яр в Волгоградской области остался без водыСмотреть фотографии
16:29
«Нива» ушла под лед: в Волгоградской области из реки Дон извлекли труп рыбакаСмотреть фотографии
15:55
Несмотря на штормовой ветер: на митинг-концерт в центре Волгограда пришли сотни человекСмотреть фотографии
15:34
Обладмин: пожароопасный сезон в Волгоградской области стартует с 1 апреляСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде состоялось награждение победителей квеста для поваровСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде осудили фиктивных дольщиков по квартирному вопросуСмотреть фотографии
14:29
МегаФон увеличил пропускную способность в популярных социальных сетях и мессенджерахСмотреть фотографии
14:09
ГД приняла закон о приостановке участия России в ДСНВСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде посетитель лаунж-бара Gatsby доставлен в реанимациюСмотреть фотографии
13:17
#ВсебудетКЛЮЧАВТОСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом за хулиганство задержали мужчину с гранатойСмотреть фотографии
12:55
«Приложился к иконе и упал»: в Александро-Невском соборе в Волгограде внезапно умер мужчинаСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде на Масленицу у ЦПКиО ограничат движение машинСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области мужчина пять раз насадил на шампур родного братаСмотреть фотографии
11:54
«Концессии» будут на связи в февральские выходныеСмотреть фотографии
11:31
Опубликован график работы волгоградских больниц в праздникиСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области наказали убийц запутавшегося в проволоке сайгакаСмотреть фотографии
11:01
«Клубный дом Академический». Теперь не нужно идти на компромиссСмотреть фотографии
10:33
МЧС: радиосообщения о воздушной тревоге в регионах РФ — фейкСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области водитель зацепил обочину и врезался в столбСмотреть фотографии
10:16
«Волгоградэнергосбыт»: в праздничный день передавайте показания с помощью удаленных сервисовСмотреть фотографии
10:00
Вели ее 5 дней: аферисты выманили у волгоградской предпенсионерки 8 млн рублейСмотреть фотографии
09:52
Жителей Волгоградской области напугали сообщения о воздушной тревогеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Волгоградские коммунальщики на рассвете вышли на борьбу с гололедомСмотреть фотографии
09:36
Бойцы отряда «Сталинград» обратились к губернатору Волгоградской области из зоны СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
1 марта в Волгоградской области загудят тревожные сиреныСмотреть фотографии
 