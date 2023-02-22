Банк «Открытие» увеличил время размещения депозитов в онлайн-банке для предпринимателей

Экономика 22.02.2023 14:28
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22.02.2023 14:28
Банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) продлил часы размещения депозитов и средств на остаток по счету в «Бизнес-портале» – интернет-банке и мобильном приложении для МСБ. Теперь разместить средства на срок более одного дня можно с 7:00 до 21:00 по местному времени филиала клиента.
Заявки оформляются в разделе «Депозиты» в рабочие дни – с понедельника по пятницу включительно. В калькуляторе депозитов можно подобрать наиболее выгодные условия, в частности, указать сумму и срок размещения средств и узнать размер будущего дохода. Также можно выбрать способ получения процентов – ежемесячно или в конце срока.
Клиентам доступен как классический депозит, так и с возможностью пополнения, досрочного расторжения с полным изъятием средств раньше срока или частичным изъятием.
Оформлять депозиты через «Бизнес-портал» может не только руководитель компании, но и любой сотрудник с правом подписи. Для этого руководитель должен предоставить ему расширенные полномочия (в разделе «Настройки» – «Сотрудники»). Такой сотрудник сможет сам открывать депозиты, а также менять тариф, заказывать справки и наличные по электронному чеку, настраивать СМС-информирование и управлять картами для бизнеса.
Подробнее ознакомиться с условиями депозитов для бизнеса в банке «Открытие» можно на сайте.
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