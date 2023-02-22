Сбербанк сообщил о режиме работы 22 – 27 февраля

Экономика 22.02.2023 13:06
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22.02.2023 13:06
Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в период с 22 по 27 февраля.
23 февраля (четверг) — нерабочий день.
24 февраля (пятница) — будут работать только дежурные офисы, по графику работы в воскресенье.
25 февраля (суббота) — стандартный рабочий день для офисов, график которых предусматривает работу в субботу, однако большинство офисов откроются на 30 минут раньше.
26 февраля (воскресенье) — будут работать только дежурные офисы, по графику работы в воскресенье.
27 февраля (понедельник) — стандартный рабочий день, однако большинство офисов откроются на 30 минут раньше.
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн в разделе «На карте», СберБизнес, а также на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
Банкоматы и устройства самообслуживания в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает 24/7
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