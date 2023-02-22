Экономика

Постигать основы финансовой грамотности волгоградским школьникам помогает Сбер

Экономика 22.02.2023 12:44
0
22.02.2023 12:44


Сотни школьников принимают участие в региональном проекте Сбербанка по знакомству с азами финансовой грамотности. В рамках этой инициативы для ребят из Волгограда, Волжского и сельских районов региона организованы экскурсии в офисы банка. Сотрудники Сбербанка рассказывают школьникам, какие риски существуют при обращении с денежными средствами, какие возможности предоставляют цифровые банковские сервисы, а также обучают их практическим навыкам и основам финансовых операций.

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
- Финансовые механизмы постоянно совершенствуются, обновляются, поэтому уверена, что учить финансовой грамотности надо с самого детства. Раньше родители давали детям на карманные расходы наличные деньги, но сегодня практически везде можно расплачиваться банковскими картами. Сбербанк специально для детей от 6 до 13 лет предлагает детскую карту – СберКids. 
Специальное приложение СберКids позволяет ребенку учиться правильно расходовать средства, следить за своими тратами, откладывать деньги, а также смотреть видео и проходить тесты по финансовой грамотности. Родители же могут через Сбербанк Онлайн настраивать детям лимиты на покупки, отслеживать баланс, просматривать историю операций по карте ребёнка, а также пополнять карту.

Во время экскурсий в офисы банка у детей вызывают интерес технологичные новинки Сбера, которые могут сделать повседневную жизнь более комфортной и интересной. К примеру, дети самостоятельно тестируют тв-приставки Sberbox, оснащенные виртуальными ассистентами Салют.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
22.02.2023 13:06
Экономика 22.02.2023 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 12:34
Экономика 22.02.2023 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 12:12
Экономика 22.02.2023 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 11:01
Экономика 22.02.2023 11:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.02.2023 08:58
Экономика 22.02.2023 08:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 15:38
Экономика 21.02.2023 15:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 14:24
Экономика 21.02.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 14:19
Экономика 21.02.2023 14:19
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 13:10
Экономика 21.02.2023 13:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 12:28
Экономика 21.02.2023 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 11:16
Экономика 21.02.2023 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 10:48
Экономика 21.02.2023 10:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.02.2023 09:35
Экономика 21.02.2023 09:35
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.02.2023 21:32
Экономика 20.02.2023 21:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.02.2023 18:18
Экономика 20.02.2023 18:18
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:09
ГД приняла закон о приостановке участия России в ДСНВСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде посетитель лаунж-бара Gatsby доставлен в реанимациюСмотреть фотографии
13:17
#ВсебудетКЛЮЧАВТОСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом за хулиганство задержали мужчину с гранатойСмотреть фотографии
12:55
«Приложился к иконе и упал»: в Александро-Невском соборе в Волгограде внезапно умер мужчинаСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде на Масленицу у ЦПКиО ограничат движение машинСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области мужчина пять раз насадил на шампур родного братаСмотреть фотографии
11:54
«Концессии» будут на связи в февральские выходныеСмотреть фотографии
11:31
Опубликован график работы волгоградских больниц в праздникиСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области наказали убийц запутавшегося в проволоке сайгакаСмотреть фотографии
11:01
«Клубный дом Академический». Теперь не нужно идти на компромиссСмотреть фотографии
10:33
МЧС: радиосообщения о воздушной тревоге в регионах РФ — фейкСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области водитель зацепил обочину и врезался в столбСмотреть фотографии
10:16
«Волгоградэнергосбыт»: в праздничный день передавайте показания с помощью удаленных сервисовСмотреть фотографии
10:00
Вели ее 5 дней: аферисты выманили у волгоградской предпенсионерки 8 млн рублейСмотреть фотографии
09:52
Жителей Волгоградской области напугали сообщения о воздушной тревогеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Волгоградские коммунальщики на рассвете вышли на борьбу с гололедомСмотреть фотографии
09:36
Бойцы отряда «Сталинград» обратились к губернатору Волгоградской области из зоны СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
1 марта в Волгоградской области загудят тревожные сиреныСмотреть фотографии
08:58
Волгоградская область в 2023 году усилит работу с минеральными удобрениямиСмотреть фотографии
08:01
«Это смертоубийство!»: гололед сковал тротуары Волгограда и ВолжскогоСмотреть фотографии
21:15
Волгоградские чиновники расписались в бессилии в борьбе с сияющим секс-шопомСмотреть фотографии
20:57
В Волгоградской области 22 февраля закрутятся вихриСмотреть фотографии
20:22
Без еды не оставят: волгоградцам разъяснили новые правила кормления бездомных собакСмотреть фотографии
19:04
На ремонт иномарок волгоградских чиновников и депутатов выделили 5 млн рублейСмотреть фотографии
17:46
В страшном ДТП на трассе под Волгоградом погибла медсестра Фроловской ЦРБСмотреть фотографии
17:35
В центре Волгограда пройдет патриотический митинг-концертСмотреть фотографии
17:25
Опубликована программа проводов зимы в ЦПКиО и в районах ВолгоградаСмотреть фотографии
17:25
Близким погибших на Украине военных передали ордена Мужества в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:59
В центре Волгограда на 9 часов 22 февраля введут пешеходный режимСмотреть фотографии
 