Экономика 22.02.2023 12:44
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22.02.2023 12:44
Сотни школьников принимают участие в региональном проекте Сбербанка по знакомству с азами финансовой грамотности. В рамках этой инициативы для ребят из Волгограда, Волжского и сельских районов региона организованы экскурсии в офисы банка. Сотрудники Сбербанка рассказывают школьникам, какие риски существуют при обращении с денежными средствами, какие возможности предоставляют цифровые банковские сервисы, а также обучают их практическим навыкам и основам финансовых операций.
Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:
- Финансовые механизмы постоянно совершенствуются, обновляются, поэтому уверена, что учить финансовой грамотности надо с самого детства. Раньше родители давали детям на карманные расходы наличные деньги, но сегодня практически везде можно расплачиваться банковскими картами. Сбербанк специально для детей от 6 до 13 лет предлагает детскую карту – СберКids.
Специальное приложение СберКids позволяет ребенку учиться правильно расходовать средства, следить за своими тратами, откладывать деньги, а также смотреть видео и проходить тесты по финансовой грамотности. Родители же могут через Сбербанк Онлайн настраивать детям лимиты на покупки, отслеживать баланс, просматривать историю операций по карте ребёнка, а также пополнять карту.
Во время экскурсий в офисы банка у детей вызывают интерес технологичные новинки Сбера, которые могут сделать повседневную жизнь более комфортной и интересной. К примеру, дети самостоятельно тестируют тв-приставки Sberbox, оснащенные виртуальными ассистентами Салют.
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