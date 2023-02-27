Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи

Телеком 27.02.2023 08:40
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27.02.2023 08:40
После введения Тарифа UP, который был запущен билайном в июле 2022 года, абоненты оператора стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи. Этот тариф-конструктор можно настроить под индивидуальные потребности клиента: добавлять гигабайты, минуты, СМС, подключать дополнительные сервисы. В этом помогают цифровые помощники – апперы.
Почти 60% пользователей Тарифа UP от билайна настраивают тариф в свою пользу: они добавляют ГБ, оформляют подписки на партнерские стриминговые сервисы прямо в карточке тарифа или меняют апперов — виртуальных помощников, каждый из которых обладает свой уникальной способностью.
Сменить аппера и настроить наполнение тарифа под свои потребности очень просто — все параметры доступны прямо в мобильном приложении оператора. Потребности в том или ином наборе услуг связи постоянно меняются, и билайн поддерживает своих клиентов, предлагая им один из самых гибких тарифов-конструкторов, которые сегодня представлены на российском рынке мобильной связи.
Например, если вы смотрите много видео, можете выбрать аппера-дракона Юнга, который даст неограниченный трафик на YouTube и TikTok. Если вы собираетесь за границу, аппер-путешественник Пуш поможет вам оставаться на связи и экономить на роуминге. Ну а взять управление расходами на услуги связи всей семьи проще всего с аппером Базей — она дает скидку на возможность делиться своими минутами и ГБ с вашими близкими.
С Тарифом UP вы можете создавать свой идеальный тариф, меняя его условия в любой момент и выбирая аппера, который будет соответствовать вашим потребностям и жизненным обстоятельствам.
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