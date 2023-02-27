Телеком

Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи

Телеком 27.02.2023 08:40
0
27.02.2023 08:40


После введения Тарифа UP, который был запущен билайном в июле 2022 года, абоненты оператора стали осознаннее подходить к потреблению услуг связи. Этот тариф-конструктор можно настроить под индивидуальные потребности клиента: добавлять гигабайты, минуты, СМС, подключать дополнительные сервисы. В этом помогают цифровые помощники – апперы.
Почти 60% пользователей Тарифа UP от билайна настраивают тариф в свою пользу: они добавляют ГБ, оформляют подписки на партнерские стриминговые сервисы прямо в карточке тарифа или меняют апперов — виртуальных помощников, каждый из которых обладает свой уникальной способностью.
Сменить аппера и настроить наполнение тарифа под свои потребности очень просто — все параметры доступны прямо в мобильном приложении оператора. Потребности в том или ином наборе услуг связи постоянно меняются, и билайн поддерживает своих клиентов, предлагая им один из самых гибких тарифов-конструкторов, которые сегодня представлены на российском рынке мобильной связи.
Например, если вы смотрите много видео, можете выбрать аппера-дракона Юнга, который даст неограниченный трафик на YouTube и TikTok. Если вы собираетесь за границу, аппер-путешественник Пуш поможет вам оставаться на связи и экономить на роуминге. Ну а взять управление расходами на услуги связи всей семьи проще всего с аппером Базей — она дает скидку на возможность делиться своими минутами и ГБ с вашими близкими.
С Тарифом UP вы можете создавать свой идеальный тариф, меняя его условия в любой момент и выбирая аппера, который будет соответствовать вашим потребностям и жизненным обстоятельствам.
Реклама.beeline.ru
erid:LatgBki6q

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
22.02.2023 14:29
Телеком 22.02.2023 14:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.02.2023 15:21
Телеком 21.02.2023 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2023 14:00
Телеком 20.02.2023 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2023 10:53
Телеком 20.02.2023 10:53
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.02.2023 10:16
Телеком 20.02.2023 10:16
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.02.2023 17:40
Телеком 17.02.2023 17:40
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.02.2023 15:14
Телеком 16.02.2023 15:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.02.2023 14:42
Телеком 16.02.2023 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2023 14:42
Телеком 15.02.2023 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.02.2023 13:57
Телеком 15.02.2023 13:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.02.2023 15:34
Телеком 14.02.2023 15:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.02.2023 15:15
Телеком 14.02.2023 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.02.2023 15:42
Телеком 13.02.2023 15:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.02.2023 14:02
Телеком 13.02.2023 14:02
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.02.2023 11:45
Телеком 13.02.2023 11:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

08:40
Клиенты билайна стали осознаннее подходить к потреблению услуг связиСмотреть фотографии
08:38
Волгоградцы тратят на поиск работы в среднем 5 месяцевСмотреть фотографии
08:14
Олимпийские чемпионы из Волгограда Елена Исинбаева и Александр Попов попали под санкцииСмотреть фотографии
20:55
Какая погода ждет жителей Волгограда и области 1 мартаСмотреть фотографии
19:47
В Волгограде запустили СТ в прежних границах после коммунальной аварииСмотреть фотографии
18:58
«Поджигай, сожги!»: в центральном парке Волгограда с криками спалили чучело ЗимыСмотреть фотографии
17:43
В Волгоградской области провели траурный митинг памяти Героя России Дениса ЗоринаСмотреть фотографии
16:56
Циклон из Атлантики принесет в Волгоградскую область дождь, мокрый снег и штормовой ветерСмотреть фотографии
16:01
Стали известны подробности о разбившемся пациенте волгоградской больницыСмотреть фотографии
15:57
В районах Волгоградской области активно провожают зимуСмотреть фотографии
15:34
В Ворошиловском районе Волгограда устраняют коммунальную авариюСмотреть фотографии
15:11
В Волгограде подросток брызнул в водителя автобуса газом из баллончикаСмотреть фотографии
14:35
Унизившая беременных из Урюпинска блогер опубликовала видео с извинениямиСмотреть фотографии
14:27
«Наглости нет предела»: под Волгоградом чиновники отчитались о миллионных тратах на содержание детского городкаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:55
В Волгограде пациент больницы №25 выпал с восьмого этажаСмотреть фотографии
12:39
Сильный ветер и температурные качели обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:23
Волгоградцев предупредили о магнитных бурях 26 и 27 февраляСмотреть фотографии
10:27
В Волгограде 26 февраля сожгут 8-метровое чучело МасленицыСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде ВАЗ-21120 протаранил вагон на ж/д путяхСмотреть фотографии
09:31
В Волжском с 13 февраля разыскивают 46-летнюю женщину в синемСмотреть фотографии
08:02
«Нам уже отрубают свет»: жители дома в Волжском два года получают нереальные счета за ОДНСмотреть фотографии
21:19
В Волгограде предупредили о сбоях в телевещанииСмотреть фотографии
20:20
Волгоградцы 26 февраля смогут увидеть яркие Плеяды в космосеСмотреть фотографии
19:13
На юге Волгограда образовалась пробка из-за ремонта мостаСмотреть фотографии
17:05
В Волгограде вынужденно сел Ан-2 из АрхангельскаСмотреть фотографии
15:15
В Волгограде ликвидировали пожар на оптовом рынкеСмотреть фотографии
14:56
Глава Камышина осудил осквернение памятного знака венгерским военнопленнымСмотреть фотографии
14:24
«Заперли и отобрали телефоны»: ожидающего операции мобилизованного волгоградца могут увезти на СВОСмотреть фотографии
12:19
Районы и города Волгоградской области запросили 46,5 млн рублей на ремонт мемориаловСмотреть фотографии
11:07
Поджигательницу кошары и 2000 тюков сена осудили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 