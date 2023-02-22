Экономика 22.02.2023 12:34
0
22.02.2023 12:34
Клиенты банка «Открытие» в 1,8 раза чаще получали розничные банковские продукты с бесплатной доставкой в 2022 году, чем в 2021-м. Всего сервисом воспользовались более 277 тысяч человек – рекордное для банка число клиентов.
Клиенты банка «Открытие» могут получить с бесплатной доставкой в любое удобное место все популярные розничные продукты: ипотеку, кредитные и дебетовые карты, кредиты наличными и автокредиты.
Наиболее востребована в 2022 году доставка была в крупнейших городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани.
— Спрос на доставку розничных банковских продуктов растет от года к году с момента запуска этой услуги в 2015 году. Сегодня наибольшей популярностью пользуется доставка дебетовых карт — так клиенты получают каждую четвертую карту, — комментирует Артур Эюбов, начальник управления дистанционной дистрибуции банка «Открытие». — Мы видим значительный рост и в кредитных продуктах, объем доставок кредитных карт за прошлый год вырос десятикратно.
Банк «Открытие» доставляет розничные банковские продукты более чем в 450 городах России. Воспользоваться доставкой можно, оставив заявку на сайте. Представитель банка привезет продукт в удобное время и место.
erid:4CQwVszH9pSXMLotGBV
Сбербанк сообщил о режиме работы 22 – 27 февраля22.02.2023 13:06
Экономика 22.02.2023 13:06
Постигать основы финансовой грамотности волгоградским школьникам помогает Сбер22.02.2023 12:44
Экономика 22.02.2023 12:44
ВТБ откроет около 200 офисов для обслуживания розничных клиентов в праздничные дни22.02.2023 12:12
Экономика 22.02.2023 12:12
«Клубный дом Академический». Теперь не нужно идти на компромисс22.02.2023 11:01
Экономика 22.02.2023 11:01
Волгоградская область в 2023 году усилит работу с минеральными удобрениями22.02.2023 08:58
Экономика 22.02.2023 08:58
Банк «Открытие» запускает акцию «Подарки к 23 февраля и 8 марта»21.02.2023 15:38
Экономика 21.02.2023 15:38
«Росгосстрах» награжден за высочайший уровень развития агентских продаж21.02.2023 14:24
Экономика 21.02.2023 14:24
«Уралсиб Бонус» вошла в топ-3 народного рейтинга лучших программ лояльности21.02.2023 14:19
Экономика 21.02.2023 14:19
«Волгоградэнергосбыт» назвал должников и добросовестных плательщиков21.02.2023 13:10
Экономика 21.02.2023 13:10
Волгоградские налоговики напомнили о новых сроках сдачи отчетности21.02.2023 12:28
Экономика 21.02.2023 12:28
Банк «Открытие»: клиенты в 10 раз чаще стали платить по QR-коду через СБП в 2022 году21.02.2023 11:16
Экономика 21.02.2023 11:16
ВТБ: в этом году доля валютных пассивов россиян составит менее 10%21.02.2023 10:48
Экономика 21.02.2023 10:48
В Волгограде ищут строителей мостов и дорог на зарплату в 160 тысяч21.02.2023 09:35
Экономика 21.02.2023 09:35
ЦБ: в Волгоградской области в 2023 году продолжился рост цен на ЖКУ20.02.2023 21:32
Экономика 20.02.2023 21:32
Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получили купонный доход в размере 42% от номинала20.02.2023 18:18
Экономика 20.02.2023 18:18