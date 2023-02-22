Экономика

Банк «Открытие» в 1,8 раза увеличил доставку розничных банковских продуктов в 2022 году

Экономика 22.02.2023 12:34
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22.02.2023 12:34


Клиенты банка «Открытие» в 1,8 раза чаще получали розничные банковские продукты с бесплатной доставкой в 2022 году, чем в 2021-м. Всего сервисом воспользовались более 277 тысяч человек – рекордное для банка число клиентов.
Клиенты банка «Открытие» могут получить с бесплатной доставкой в любое удобное место все популярные розничные продукты: ипотеку, кредитные и дебетовые карты, кредиты наличными и автокредиты.
Наиболее востребована в 2022 году доставка была в крупнейших городах-миллионниках: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани.
Спрос на доставку розничных банковских продуктов растет от года к году с момента запуска этой услуги в 2015 году. Сегодня наибольшей популярностью пользуется доставка дебетовых карт — так клиенты получают каждую четвертую карту, — комментирует Артур Эюбов, начальник управления дистанционной дистрибуции банка «Открытие». — Мы видим значительный рост и в кредитных продуктах, объем доставок кредитных карт за прошлый год вырос десятикратно.
Банк «Открытие» доставляет розничные банковские продукты более чем в 450 городах России. Воспользоваться доставкой можно, оставив заявку на сайте. Представитель банка привезет продукт в удобное время и место.
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