«Концессии» будут на связи в февральские выходные

Общество 22.02.2023 11:54
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22.02.2023 11:54
В преддверии длительных праздничных выходных «Концессии водо- и теплоснабжения» переведены на усиленный режим работы. На этот период организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад. Для удобства абонентов в непрерывном режиме будет принимать звонки центральная диспетчерская служба концессий по телефону: 8 (8442) 99-67-96.
Все системы холодного, горячего водоснабжения и канализации работают в штатном режиме, состояние оборудования и параметры сетей круглосуточно контролируются. На водопроводных и тепловых сетях организовано круглосуточное дежурство бригад аварийно-восстановительных работ. Для оперативного реагирования на нештатные ситуации на складах сформирован достаточный запас материалов, к выходу готовы порядка 150 единиц автоспецтехники, в том числе каналопромывочные машины, откачивающая техника, большие и малые экскаваторы, автокраны и крано-манипуляторные установки.
Дополнительно по вопросам тепла и горячего водоснабжения можно обратиться районные диспетчерские службы «Концессий теплоснабжения»:
• 8 (8442) 99-02-93 — Центральная диспетчерская служба
• 59-81-19 — Тракторозаводский район
• 59-81-71 — Краснооктябрьский район
• 59-81-21 — Центральный район
• 59-81-21 — Ворошиловский район
• 59-81-24 — Дзержинский район
• 59-81-22 — Советский и Кировский районы
• 59-81-27 — Красноармейский район
Праздничные дни всегда создают дополнительную нагрузку на сети канализации. Напомним, чтобы избежать засоров с неприятно пахнущими последствиями, выбрасывать бытовые отходы необходимо в мусоропровод или контейнеры.
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