Как выбрать угловой диван-кровать для сна и отдыха





У дивана для ежедневного сна должна быть надежная конструкция, подходящая система трансформации и комфортное спальное место. На рынке для ежедневного использования представлен огромный ассортимент этой мягкой мебели, так что жертвовать внешним видом в пользу удобства не придется. К примеру, только на Divan.ru комфортные диван-кровати, которые будут отлично смотреться в любом интерьере, представлены в нескольких вариантах.

Угловой или прямой?

Прямые диваны, как правило, покупают в небольшие комнаты. Они считаются универсальными из-за размеров, их проще вписать в интерьер. Угловая модель требует больше места, но и разместиться одновременно на нем смогут больше членов семьи. Угловой диван к тому же имеет весьма вместительные ящики для хранения белья.

Угловой диван-кровать хорошо впишется в комнату, которая не перегружена мебелью. Его можно использовать для зонирования пространства. Г-образные конфигурации легко образуют зону отдыха без использования дополнительной мебели.

Прямые диваны редко ставят в угол, выделяя им чуть ли не акцентную роль в интерьере. Зато угловой диван поможет рационально использовать то самое место в углу, с освоением которого часто возникают проблемы.

Пенополиуретан или пружинный блок?

Оба варианта наполнителя востребованы у покупателей. Пенополиуретан (ППУ) применяется в более бюджетных диванах, исключение составляет высокоэластичный ППУ (HR), который используется в производстве дорогой мебели. При выборе дивана с наполнителем ПП следует учитывать нагрузку на спальное место. Если она выше 100 кг, то нужен ППУ повышенной жесткости (EL, HL). Для небольшого веса до 60 кг подойдет мягкий (HS), для нагрузки от 60 до 80 кг — стандартный.

Самый мягкий угловой диван в коллекции Диван.ру — диван «Мисл». В качестве наполнителя в нем используется пена HS повышенной комфортности. А самый мягкий из раскладных угловых — диван «Саффолк» с габаритами спального места 214х128 см и в разных вариантах обивки.

Независимый пружинный блок выдерживает нагрузку до 120 кг на спальное место, но в семьях с детьми такие диваны долго не живут. Все дело в том, что бегать и прыгать на пружинном блоке крайне не рекомендуется.

Механизм трансформации

Механизм трансформации не так уж важен, поскольку привыкнуть можно к любому способу раскладывания. Важно учитывать расположение спального места — вдоль стены или перпендикулярно ей. В первом случае диван обязательно будет длиной не менее 190 см плюс подлокотники. Во втором можно выбрать более компактную модель. В угловом диване самые распространенные механизмы трансформации — аккордеон, дельфин, еврокнижка (выкатной вперед), пантограф, пума. Спальное место у таких диванов будет располагаться вдоль его длинной стороны.