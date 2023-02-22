Экономика

Волгоградская область в 2023 году усилит работу с минеральными удобрениями

Экономика 22.02.2023 08:58
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22.02.2023 08:58


Вызовы и задачи, которые стоят перед АПК региона в текущем аграрном сезоне, обсудили эксперты и сельхозпроизводители из 33 районов области на Волгоградском Агрофоруме, который проходит с 21 по 22 февраля в выставочном комплексе «Экспоцентр».
2022 год стал рекордным для Волгоградской области, регион в очередной раз подтвердил статус житницы России, – отметила Марина Морозова, председатель Комитета сельского хозяйства Волгоградской области. – Вместе с тем, высокий урожай показал проблему, требующую решения в ближайшем будущем – это качество зерна. Оно было хуже, чем в 2021 году. Чтобы исправить это, необходимо грамотно работать с минеральными удобрениями.
Марина Морозова подчеркнула, что в регионе важно наращивать применение минудобрений, это необходимо для повышения рентабельности работы сельхозпредприятий – ведь, чем выше сам урожай и лучше его качество урожая, тем больше прибыль агробизнеса.
Комплексные системы минерального питания, актуальные в текущем агросезоне, представила на Агрофоруме компания «ФосАгро-Ставрополь», традиционный партнер волгоградских аграриев в сфере минерального питания растений. Компания входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»). 
Стенд «ФосАгро-Ставрополь» посетил Василий Иванов, заместитель губернатора Волгоградской области в составе официальной делегации. Он поблагодарил компанию за развитие логистики минеральных удобрений. С 2019 года в Волгограде работает региональный офис «ФосАгро-Ставрополь», а в прошлом году компания открыла собственный центр дистрибуции в Михайловке. 
Все больше сельхозпредприятий инвестируют в новые технологии минерального питания – приобретают необходимую сельхозтехнику, применяют новые марки удобрений. Кроме обеспечения высокого спроса на продукцию ФосАгро мы развиваем сервис агросопровождения, помогая нашим клиентам получать наибольшую экономическую эффективность от применения минудобрений в регионе, – заявил Дмитрий  Ченцов, директор волгоградского офиса «ФосАгро-Ставрополь». 
Сегодня, осмотрев выставочную площадку и ознакомившись с продукцией, которую представляют наши отечественные производители, мы видим, что, несмотря на все вызовы, у нас есть достойные решения, – отметил Василий Иванов.
Многие аграрии заявили о своих планах оптимизировать технологии минерального питания в текущем году. Эдуард Закутний, генеральный директор АО «Бердиевский элеватор Агро» (Иловлинский район Волгоградской области) видит резервы для роста урожайности в использовании микроэлементов. Предприятие обрабатывает свыше 20 тысяч га.
Удобрения ФосАгро мы используем много лет. Видим хорошую эффективность. Высоко ценим компетенции «ФосАгро-Регион», это одна из самых известных и авторитетных компаний в сфере минерального питания. В нашем районе засушливые условия, количество осадков всего 300-350 мм в год. Поэтому нужно каждый год подходить к технологиям индивидуально, – рассказал Эдуард Закутний.
В прошлом году предприятие начало выращивать кукурузу на орошении.
Чтобы получать урожайность 120-130 ц/га, нужны удобрения и важно вносить микроэлементы – цинк и бор. Пришли на выставку, чтобы узнать, что есть новое на рынке. В современном мире, если не успеваешь узнавать о новых технологиях, безнадежно отстаешь, – считает директор сельхозпредприятия.
Главный агроном «Колхоза «Племзавод им. Калинина» Владимир Павлов из Новоаннинского района сообщил, что в текущем году предприятие планирует опыты по оценке экономической эффективности жидких удобрений.
У нас есть животноводство, мы применяем органические удобрения, однако планируем усилить работу и с минеральными: они более технологичны и дают возможность повысить урожайность, а значит, и рентабельность. Приобрели опрыскиватель, будем испытывать разные удобрения, в том числе жидкое комплексное удобрение ФосАгро, о котором много слышали. Думаю, резерв для увеличения урожайности 5-10% у нас точно есть, – сообщил Владимир Павлов.

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