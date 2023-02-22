Волгоградская область в 2023 году усилит работу с минеральными удобрениями

Экономика 22.02.2023 08:58
0
22.02.2023 08:58
Вызовы и задачи, которые стоят перед АПК региона в текущем аграрном сезоне, обсудили эксперты и сельхозпроизводители из 33 районов области на Волгоградском Агрофоруме, который проходит с 21 по 22 февраля в выставочном комплексе «Экспоцентр».
– 2022 год стал рекордным для Волгоградской области, регион в очередной раз подтвердил статус житницы России, – отметила Марина Морозова, председатель Комитета сельского хозяйства Волгоградской области. – Вместе с тем, высокий урожай показал проблему, требующую решения в ближайшем будущем – это качество зерна. Оно было хуже, чем в 2021 году. Чтобы исправить это, необходимо грамотно работать с минеральными удобрениями.
Марина Морозова подчеркнула, что в регионе важно наращивать применение минудобрений, это необходимо для повышения рентабельности работы сельхозпредприятий – ведь, чем выше сам урожай и лучше его качество урожая, тем больше прибыль агробизнеса.
Комплексные системы минерального питания, актуальные в текущем агросезоне, представила на Агрофоруме компания «ФосАгро-Ставрополь», традиционный партнер волгоградских аграриев в сфере минерального питания растений. Компания входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»).
Стенд «ФосАгро-Ставрополь» посетил Василий Иванов, заместитель губернатора Волгоградской области в составе официальной делегации. Он поблагодарил компанию за развитие логистики минеральных удобрений. С 2019 года в Волгограде работает региональный офис «ФосАгро-Ставрополь», а в прошлом году компания открыла собственный центр дистрибуции в Михайловке.
– Все больше сельхозпредприятий инвестируют в новые технологии минерального питания – приобретают необходимую сельхозтехнику, применяют новые марки удобрений. Кроме обеспечения высокого спроса на продукцию ФосАгро мы развиваем сервис агросопровождения, помогая нашим клиентам получать наибольшую экономическую эффективность от применения минудобрений в регионе, – заявил Дмитрий Ченцов, директор волгоградского офиса «ФосАгро-Ставрополь».
– Сегодня, осмотрев выставочную площадку и ознакомившись с продукцией, которую представляют наши отечественные производители, мы видим, что, несмотря на все вызовы, у нас есть достойные решения, – отметил Василий Иванов.
Многие аграрии заявили о своих планах оптимизировать технологии минерального питания в текущем году. Эдуард Закутний, генеральный директор АО «Бердиевский элеватор Агро» (Иловлинский район Волгоградской области) видит резервы для роста урожайности в использовании микроэлементов. Предприятие обрабатывает свыше 20 тысяч га.
– Удобрения ФосАгро мы используем много лет. Видим хорошую эффективность. Высоко ценим компетенции «ФосАгро-Регион», это одна из самых известных и авторитетных компаний в сфере минерального питания. В нашем районе засушливые условия, количество осадков всего 300-350 мм в год. Поэтому нужно каждый год подходить к технологиям индивидуально, – рассказал Эдуард Закутний.
В прошлом году предприятие начало выращивать кукурузу на орошении.
– Чтобы получать урожайность 120-130 ц/га, нужны удобрения и важно вносить микроэлементы – цинк и бор. Пришли на выставку, чтобы узнать, что есть новое на рынке. В современном мире, если не успеваешь узнавать о новых технологиях, безнадежно отстаешь, – считает директор сельхозпредприятия.
Главный агроном «Колхоза «Племзавод им. Калинина» Владимир Павлов из Новоаннинского района сообщил, что в текущем году предприятие планирует опыты по оценке экономической эффективности жидких удобрений.
– У нас есть животноводство, мы применяем органические удобрения, однако планируем усилить работу и с минеральными: они более технологичны и дают возможность повысить урожайность, а значит, и рентабельность. Приобрели опрыскиватель, будем испытывать разные удобрения, в том числе жидкое комплексное удобрение ФосАгро, о котором много слышали. Думаю, резерв для увеличения урожайности 5-10% у нас точно есть, – сообщил Владимир Павлов.
Сбербанк сообщил о режиме работы 22 – 27 февраля22.02.2023 13:06
Экономика 22.02.2023 13:06
Постигать основы финансовой грамотности волгоградским школьникам помогает Сбер22.02.2023 12:44
Экономика 22.02.2023 12:44
Банк «Открытие» в 1,8 раза увеличил доставку розничных банковских продуктов в 2022 году22.02.2023 12:34
Экономика 22.02.2023 12:34
ВТБ откроет около 200 офисов для обслуживания розничных клиентов в праздничные дни22.02.2023 12:12
Экономика 22.02.2023 12:12
«Клубный дом Академический». Теперь не нужно идти на компромисс22.02.2023 11:01
Экономика 22.02.2023 11:01
Банк «Открытие» запускает акцию «Подарки к 23 февраля и 8 марта»21.02.2023 15:38
Экономика 21.02.2023 15:38
«Росгосстрах» награжден за высочайший уровень развития агентских продаж21.02.2023 14:24
Экономика 21.02.2023 14:24
«Уралсиб Бонус» вошла в топ-3 народного рейтинга лучших программ лояльности21.02.2023 14:19
Экономика 21.02.2023 14:19
«Волгоградэнергосбыт» назвал должников и добросовестных плательщиков21.02.2023 13:10
Экономика 21.02.2023 13:10
Волгоградские налоговики напомнили о новых сроках сдачи отчетности21.02.2023 12:28
Экономика 21.02.2023 12:28
Банк «Открытие»: клиенты в 10 раз чаще стали платить по QR-коду через СБП в 2022 году21.02.2023 11:16
Экономика 21.02.2023 11:16
ВТБ: в этом году доля валютных пассивов россиян составит менее 10%21.02.2023 10:48
Экономика 21.02.2023 10:48
В Волгограде ищут строителей мостов и дорог на зарплату в 160 тысяч21.02.2023 09:35
Экономика 21.02.2023 09:35
ЦБ: в Волгоградской области в 2023 году продолжился рост цен на ЖКУ20.02.2023 21:32
Экономика 20.02.2023 21:32
Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получили купонный доход в размере 42% от номинала20.02.2023 18:18
Экономика 20.02.2023 18:18