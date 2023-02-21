Экономика

Банк «Открытие» запускает акцию «Подарки к 23 февраля и 8 марта»

Экономика 21.02.2023 15:38
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21.02.2023 15:38


С 21 февраля по 15 марта включительно банк «Открытие» проводит для действующих клиентов акцию «Подарки к 23 февраля и 8 марта». Клиенты «Открытия», пригласившие друга оформить в банке карту, вклад или кредит, в дополнение к стандартному вознаграждению программы «Приведи друга» могут выиграть 23 000 рублей и подарочные сертификаты одного из крупнейших маркетплейсов.
Для участия в акции необходимо, чтобы приглашенный друг, который до сих пор не был клиентом банка, оформил в «Открытии» дебетовую или кредитную карту, кредит или вклад.
В честь Дня защитника Отечества будут разыграны 23 000 рублей, которые зачислят на карточный счет победителя. Для участия в первой части акции надо приглашать в банк друзей с 21-го до 28 февраля включительно.
В честь Международного женского дня будут разыграны 8 подарочных сертификатов одного из крупнейших маркетплейсов номиналом по 5 000 рублей. Для участия во второй части акции надо приглашать в банк друзей с 1-го по 15 марта включительно.
Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел 31 марта.
Пригласить друга может каждый клиент банка «Открытие». Для этого необходимо лишь получить ссылку в разделе «Приведи друга» в мобильном приложении или интернет-банке и отправить ее друзьям в соцсетях, мессенджерах или по электронной почте.
Размер вознаграждения зависит от оформленного продукта — до 6 000 рублей за каждого друга. Вознаграждение клиенту зачисляется на карту за всех друзей, которые воспользовались приглашением и выполнили условия программы.
Узнать подробнее об условиях акции и программе «Приведи друга» можно на сайте банка.
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