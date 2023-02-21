«Росгосстрах» награжден за высочайший уровень развития агентских продаж

Экономика 21.02.2023 14:24
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21.02.2023 14:24
За высочайший уровень развития агентского канала продаж СК «Росгосстрах» получила награду «BestSeller». Диплом вручен Юлии Шабановой, руководителю блока агентских и офисных продаж СК «Росгосстрах», на конференции «InsurSelling-2023. Продажи страхования — эволюция и адаптация» 21 февраля в Москве.
«Росгосстрах» является одной из ведущих агентских компаний и постоянно развивает свой ключевой канал продаж, где работает свыше 30 тысяч человек. Страховые агенты «Росгосстраха» работают с самым широким спектром страховых продуктов по любым направлениям: страхование имущества, автострахование, страхование жизни и здоровья и т.д. Сегодня агенты компании имеют все технологические возможности для работы в удобном для них формате, могут оформить договор как дистанционно, находясь за десятки километров от клиента, так и при очной встрече со страхователем — даже в общественном транспорте.
-В периоды любых экономических катаклизмов агентские сети в страховом бизнесе по всему миру позволяют компаниям поддерживать стабильность. Так и в «Росгосстрахе», несмотря на сложный во всех сферах 2022 год, розничный канал продаж компании показал неплохие результаты во флагманском для нас направлении – страховании имущества частных квартир и домов (ИФЛ), — прокомментировала Юлия Шабанова.
Опрос агентов «Росгосстраха», проводившийся в 2022 году, показал, что они высоко ценят сотрудничество с одним из лидеров российского страхового рынка и удовлетворены условиями взаимовыгодного сотрудничества. 47% участников опроса рассказали, что сотрудничают с «Росгосстрахом» уже более 10 лет.
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