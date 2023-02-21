Телеком

Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров

Телеком 21.02.2023 15:21
0
21.02.2023 15:21


Оператор  подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможет виртуальным операторам эффективно и при доступных затратах бороться с подменой номеров. Интеграция решения позволит подключить операторов к Единой платформе верификации вызовов и исполнить требования ФЗ-319. Платформа обеспечит проверку трафика, а также формирование и отправку отчетности в ГРЧЦ по принимаемым антифрод-мерам. Это позволит закрыть уязвимости в сетях менее крупных операторов и максимально охватить рынок. Действующая платформа ежедневно защищает абонентов Tele2 от 500-600 тысяч попыток мошеннических вызовов в сутки, в месяц их число достигает более 15 млн, в год – более 180 млн. 
Сейчас на сети Tele2 работают более 20 MVNO-партнеров. При их подключении к антифрод-платформе хост-оператор сможет защищать абонентов операторов, присоединенных к системе. Антифрод-платформа, кроме модуля верификации вызовов, включает несколько решений для защиты абонентов от различных видов телекоммуникационного мошенничества. За четыре года эксплуатации антифрод-платформы Tele2 накопила большой опыт в борьбе с подменой номеров, полезный MVNO-партнерам. Виртуальные операторы будут экономить на покупке своего решения и использовать экспертизу Tele2 в борьбе с фродом.
Tele2 подготовила техническое решение, а также методологию подключения своих MVNO-партнеров к антифрод-платформе, которая с 2019 года успешно противодействует мошенничеству с использованием «подмены номера». Система основана на online-проверке легитимности вызова – платформа запрашивает подтверждение инициации вызова у оператора-владельца вызывающего номера. При этом система учитывает все особенности операционной деятельности, включая портацию в другие сети.
На сети Tele2 работают MVNO-операторы с различными технологическими решениями, для которых существуют несколько вариантов подключения. В зависимости от типа MVNO – light, medium, MVNE platform, full – прорабатываются разные варианты присоединения к антифрод-платформе. Tele2 гибко адаптирует решение в переговорах с партнерами, сейчас к системе готовятся подключиться несколько виртуальных операторов.
В 2022 году Tele2 подключилась к Единой платформе верификации вызовов ГРЧЦ. Согласно предоставленным техническим условиям владельца единой платформы, узел верификации Tele2 проводит обмен данными c центральным узлом системы. Хотя крупные операторы взаимодействуют по проверке трафика, уязвимости остаются в сетях мелких операторов, что доказывает необходимость подключения к Единой платформе верификации вызовов всеми участниками рынка. Присоединение MVNO-партнеров к антифрод-платформе Tele2 позволит проводить верификацию и предоставлять статистику по выявленным инцидентам с «подменой номера». Интеграция антифрод-решения Tele2 поможет MVNO-операторам подключиться к общенациональной системе – защитить клиентов и выполнить требования закона «О связи» (ФЗ-319). 
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
26.09.2023 13:39
Телеком 26.09.2023 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.09.2023 18:01
Телеком 22.09.2023 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:16
Раненого на СВО волгоградца посчитали «зайцем» и высадили из троллейбусаСмотреть фотографии
17:57
На двух остановках электричек в Волгограде установили остановки-домикиСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде в девятиэтажке загорелась квартираСмотреть фотографии
16:14
Присяжные вынесли вердикт по делу о двойном убийстве в гостяхСмотреть фотографии
15:53
«А чем занимаются чиновники?»: аллергенные сорняки безнаказанно разрослись в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайрингаСмотреть фотографии
14:42
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%Смотреть фотографии
14:38
Три предприятия ТМК стали лауреатами национальной премии «Корпоративный музей»Смотреть фотографии
14:18
В Волгоградской области в убийстве пенсионера черенком от лопаты обвиняют сынаСмотреть фотографии
13:24
Житель Волжского за ночь «околпачил» четверых автовладельцевСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области исчезнет сельское поселениеСмотреть фотографии
12:35
Успейте приобрести OMODA с выгодой до 360 000 рублей в OMODA КЛЮЧАВТО ВолгоградСмотреть фотографии
12:09
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМСмотреть фотографии
11:51
Губернатор приграничной Ростовской области Голубев пришел в волгоградский храмСмотреть фотографии
11:33
В Волгограде вскрыли мошенничество при сохранении здания ЦУМаСмотреть фотографии
11:32
Суд постановил начать ликвидацию заваленного отходами с волгоградской свалки пруда-накопителяСмотреть фотографии
11:23
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардовСмотреть фотографии
10:45
Сальто Daewoo после столкновения с маршруткой на юге Волгограда попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:21
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запускуСмотреть фотографии
09:52
От хаоса к порядку: в Волгограде появились идеальные мусоркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:30
Долги волгоградских садоводов тревожат энергетиков накануне зимыСмотреть фотографии
09:29
Из-за уральского щебня перенесли сроки открытия СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:19
«Нет пассажиров и денег»: жители Михайловки требуют вернуть муниципальный транспортСмотреть фотографии
09:01
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеровСмотреть фотографии
09:00
В Волгоградской области Renault после ДТП вылетел с дороги и загорелсяСмотреть фотографии
08:01
В селе под Волгоградом бешеная лисица заразила собакуСмотреть фотографии
21:59
Вся улица в кипятке. В Волгограде случайно повредили трубу с горячей водойСмотреть фотографии
21:23
«Не хватило класса»: «Динамо-Синара» в Волгограде уступило лидеру Суперлиги «Ростов-Дону»Смотреть фотографии
21:18
Волгоградским чиновникам и депутатам разрешили «нечаянную» коррупциюСмотреть фотографии
20:29
Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видеоСмотреть фотографии
 