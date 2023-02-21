Tele2 поможет своим виртуальным операторам бороться с подменой номеров

Телеком 21.02.2023 15:21
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21.02.2023 15:21
Оператор подготовил антифрод-платформу верификации вызовов для подключения к ней своих MVNO-партнеров. Это поможет виртуальным операторам эффективно и при доступных затратах бороться с подменой номеров. Интеграция решения позволит подключить операторов к Единой платформе верификации вызовов и исполнить требования ФЗ-319. Платформа обеспечит проверку трафика, а также формирование и отправку отчетности в ГРЧЦ по принимаемым антифрод-мерам. Это позволит закрыть уязвимости в сетях менее крупных операторов и максимально охватить рынок. Действующая платформа ежедневно защищает абонентов Tele2 от 500-600 тысяч попыток мошеннических вызовов в сутки, в месяц их число достигает более 15 млн, в год – более 180 млн.
Сейчас на сети Tele2 работают более 20 MVNO-партнеров. При их подключении к антифрод-платформе хост-оператор сможет защищать абонентов операторов, присоединенных к системе. Антифрод-платформа, кроме модуля верификации вызовов, включает несколько решений для защиты абонентов от различных видов телекоммуникационного мошенничества. За четыре года эксплуатации антифрод-платформы Tele2 накопила большой опыт в борьбе с подменой номеров, полезный MVNO-партнерам. Виртуальные операторы будут экономить на покупке своего решения и использовать экспертизу Tele2 в борьбе с фродом.
Tele2 подготовила техническое решение, а также методологию подключения своих MVNO-партнеров к антифрод-платформе, которая с 2019 года успешно противодействует мошенничеству с использованием «подмены номера». Система основана на online-проверке легитимности вызова – платформа запрашивает подтверждение инициации вызова у оператора-владельца вызывающего номера. При этом система учитывает все особенности операционной деятельности, включая портацию в другие сети.
На сети Tele2 работают MVNO-операторы с различными технологическими решениями, для которых существуют несколько вариантов подключения. В зависимости от типа MVNO – light, medium, MVNE platform, full – прорабатываются разные варианты присоединения к антифрод-платформе. Tele2 гибко адаптирует решение в переговорах с партнерами, сейчас к системе готовятся подключиться несколько виртуальных операторов.
В 2022 году Tele2 подключилась к Единой платформе верификации вызовов ГРЧЦ. Согласно предоставленным техническим условиям владельца единой платформы, узел верификации Tele2 проводит обмен данными c центральным узлом системы. Хотя крупные операторы взаимодействуют по проверке трафика, уязвимости остаются в сетях мелких операторов, что доказывает необходимость подключения к Единой платформе верификации вызовов всеми участниками рынка. Присоединение MVNO-партнеров к антифрод-платформе Tele2 позволит проводить верификацию и предоставлять статистику по выявленным инцидентам с «подменой номера». Интеграция антифрод-решения Tele2 поможет MVNO-операторам подключиться к общенациональной системе – защитить клиентов и выполнить требования закона «О связи» (ФЗ-319).
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