«Уралсиб Бонус» вошла в топ-3 народного рейтинга лучших программ лояльности

Экономика 21.02.2023 14:19
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21.02.2023 14:19
Журнал the Retail Finance подвел итоги читательского опроса по банковским программам лояльности, по результатам которого был составлен Читательский рейтинг банковских программ лояльности. Программа лояльности «Уралсиб Бонус» заняла 2 место в данном рейтинге.
Опрос проводился в форме голосования на портале MessageGuru с 1 по 15 февраля 2023 года. Участие в голосовании приняли более 1,1 тысячи читателей. Всего в опросе были представлены программы лояльности 29 крупнейших российских банков.
«Уралсиб Бонус» позволяет получать кешбэк до 3% каждый месяц. Максимальный процент кешбэка легко получить, пользуясь разными продуктами банка. Ведь программа «Уралсиб Бонус» – это конструктор, в котором размер кешбэка зависит только от клиента: можно выполнить любое или все условия в определенном месяце, и соответствующий процент кешбэка будет применен ко всем покупкам* в этом месяце.
Более подробно ознакомиться с условиями программы «Уралсиб Бонус» можно на сайте Банка. Свои вопросы по программе Вы можете задать по телефону «горячей линии» 8-800-250-57-57.
*На ряд операций по оплате покупок и услуг бонусные рубли не начисляются (подробнее в Правилах программы).
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