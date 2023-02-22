«Клубный дом Академический». Теперь не нужно идти на компромисс

Экономика 22.02.2023 11:01
0
22.02.2023 11:01
Один из самых интересных проектов в Ворошиловском районе Волгограда – ЖК «Клубный дом Академический». История его создания напоминает повесть, в которой главному герою в начале пути выпадает немало испытаний, но уже во второй главе он с ними справляется.
Идея комфортного строительства не нова, но эта история задумывалась с особой философией. А именно, недвижимости редкого формата, где нет ничего случайного и безликого, где все подчинено запросам и комфорту жильцов. Тем более что место под застройку было выбрано с учетом окружения, в благоустроенном районе, с красивыми видами на Волгу, где есть школы, детские сады, парк, а до Ворошиловского торгового центра можно дойти пешком
Глава первая. О, сколько нам открытий трудных…
Компания «Авангард-инвест» приступила к строительству проекта еще в 2018 году. На тот момент закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» №214-ФЗ не подразумевал использование такого инструмента, как эскроу-счет (специальный счет в банке, на котором хранятся деньги покупателя, пока дом строится). И, к сожалению, проект осуществлялся за счет средств от продажи квартир, что тормозило и затягивало строительство. Когда упали продажи, ситуация усложнилась, появились серьезные проблемы и строительство пришлось остановить.
В 2020 году в компанию пришел новый инвестор, произошла смена всего руководящего состава, и на объекте теперь работает другая команда, которая и решила все накопленные проблемы.
Сейчас строительство идет полным ходом. И что важно, теперь компания действует по программе проектного финансирования с проверенным банком, а средства дольщиков лежат на эскроу-счетах, что позволяет максимально защитить интересы покупателей.
Глава вторая. Противоречий быть не может, он особенный
Респектабельный, удобный и экологичный – три слова, которыми можно охарактеризовать ЖК «Клубный дом Академический». Особый статус будущих жителей «клуба» подчеркивает уже сам адрес – Ворошиловский район, улица Баррикадная, 1.
Чем так примечательна эта локация? Это просто безупречная инфраструктура, которая сможет удовлетворить потребности самых требовательных владельцев. Расположение на берегу Волги, где планируется скоро построить парковую зону с выходом к набережной. Отсутствие лишнего шума и одновременно близость к культурным объектам и крупным торгово-развлекательным площадкам. В шаговой доступности – семейный гипермаркет, сквер им. Саши Филиппова, торговый центр «Ворошиловский», школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры, несколько крупных вузов.
И никаких посторонних на закрытой территория двора. Продуман и подземный паркинг на 74 автомобиля, в который можно спуститься на лифте прямо с этажа своей квартиры. Даже для любителей мотоспорта здесь есть места для мотоциклов.
Кроме этого, вестибюли и холлы, благоустроенный двор для прогулок, детская площадка – все это является неотъемлемой частью жилого комплекса. Да, дом имеет девять этажей. Но есть свои особенности. В двух подъездах на первых трех этажах будут располагаться учебные классы общественно-государственной организации ДОСААФ, причем для них предусмотрен отдельный вход. На первом этаже в 3-ей секции будут находиться коммерческие помещения с витринным остеклением и отдельными выходами на ул. Баррикадную, что обеспечит жильцов «золотым набором» услуг: булочной, салона красоты, медицинского центра и других.
Глава третья. Вам квартиру с террасой или без?
«Клубный дом Академический» задаст стиль всему кварталу. Его фасад из благородного темного-коричневого кирпича с контрастными акцентами. При строительстве используются современные, качественные и премиальные материалы. Компания «Авангард-инвест» продумала все до мелочей, чтобы учесть интересы любой семьи. Просторные квартиры от 40 кв.м., потолки высотой 3,3 метра подарят чувство простора. Здесь, в «Клубном доме Академический» уют поставлен во главу угла.
Если вы любите уединение, то оцените двухуровневые квартиры с собственной террасой, на которой можно прогуляться или заняться утренней йогой. Посмотреть планировки можно здесь.
Глава четвертая. Не последняя
Сейчас строители возводят 5-й этаж. Застройщик планирует сдать дом уже в конце 2023 года, так что ключи собственники квартир получат в 1 квартале 2024 года. Теперь не нужно идти на компромисс и выбирать между качеством строительства, сроками сдачи, престижностью района, и близостью к центру Волгограда. Все это соединено в новом «Клубном доме Академический». Хотите узнать больше? Переходите на официальный сайт застройщика!
Реклама. ООО «Кристалл»
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайринга27.09.2023 15:52
Экономика 27.09.2023 15:52
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%27.09.2023 14:42
Экономика 27.09.2023 14:42
Замминистра энергетики РФ Сорокин тет-а-тет расскажет депутатам ГД о ценах на ГСМ27.09.2023 12:09
Экономика 27.09.2023 12:09
Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов27.09.2023 11:23
Экономика 27.09.2023 11:23
Новый СПГ-комплекс для заправки волгоградских автобусов готовят к запуску27.09.2023 10:21
Экономика 27.09.2023 10:21
Сотрудники Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа проходят обучение с помощью VR-тренажеров27.09.2023 09:01
Экономика 27.09.2023 09:01
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах26.09.2023 14:11
Экономика 26.09.2023 14:11
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили26.09.2023 12:22
Экономика 26.09.2023 12:22
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичам25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате25.09.2023 08:23
Экономика 25.09.2023 08:23
Росстат: доходы жителей Волгоградской области выросли до 30978 рублей24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Тарифы ЖКХ в Волгоградской области могут вырасти на 9,8% с лета 2024 года23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
«С нефтебазы – по 77, на АЗС – 80»: волгоградские фермеры опасаются разорения из-за цен на солярку21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Есть ли предел? В Волгоградской области безудержно дорожает бензин21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолеты21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45