«Клубный дом Академический». Теперь не нужно идти на компромисс





Один из самых интересных проектов в Ворошиловском районе Волгограда – ЖК «Клубный дом Академический». История его создания напоминает повесть, в которой главному герою в начале пути выпадает немало испытаний, но уже во второй главе он с ними справляется.

Идея комфортного строительства не нова, но эта история задумывалась с особой философией. А именно, недвижимости редкого формата, где нет ничего случайного и безликого, где все подчинено запросам и комфорту жильцов. Тем более что место под застройку было выбрано с учетом окружения, в благоустроенном районе, с красивыми видами на Волгу, где есть школы, детские сады, парк, а до Ворошиловского торгового центра можно дойти пешком

Глава первая. О, сколько нам открытий трудных…

Компания «Авангард-инвест» приступила к строительству проекта еще в 2018 году. На тот момент закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» №214-ФЗ не подразумевал использование такого инструмента, как эскроу-счет (специальный счет в банке, на котором хранятся деньги покупателя, пока дом строится). И, к сожалению, проект осуществлялся за счет средств от продажи квартир, что тормозило и затягивало строительство. Когда упали продажи, ситуация усложнилась, появились серьезные проблемы и строительство пришлось остановить.

В 2020 году в компанию пришел новый инвестор, произошла смена всего руководящего состава, и на объекте теперь работает другая команда, которая и решила все накопленные проблемы.





Сейчас строительство идет полным ходом. И что важно, теперь компания действует по программе проектного финансирования с проверенным банком, а средства дольщиков лежат на эскроу-счетах, что позволяет максимально защитить интересы покупателей.

Глава вторая. Противоречий быть не может, он особенный

Респектабельный, удобный и экологичный – три слова, которыми можно охарактеризовать ЖК «Клубный дом Академический». Особый статус будущих жителей «клуба» подчеркивает уже сам адрес – Ворошиловский район, улица Баррикадная, 1.

Чем так примечательна эта локация? Это просто безупречная инфраструктура, которая сможет удовлетворить потребности самых требовательных владельцев. Расположение на берегу Волги, где планируется скоро построить парковую зону с выходом к набережной. Отсутствие лишнего шума и одновременно близость к культурным объектам и крупным торгово-развлекательным площадкам. В шаговой доступности – семейный гипермаркет, сквер им. Саши Филиппова, торговый центр «Ворошиловский», школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры, несколько крупных вузов.

И никаких посторонних на закрытой территория двора. Продуман и подземный паркинг на 74 автомобиля, в который можно спуститься на лифте прямо с этажа своей квартиры. Даже для любителей мотоспорта здесь есть места для мотоциклов.





Кроме этого, вестибюли и холлы, благоустроенный двор для прогулок, детская площадка – все это является неотъемлемой частью жилого комплекса. Да, дом имеет девять этажей. Но есть свои особенности. В двух подъездах на первых трех этажах будут располагаться учебные классы общественно-государственной организации ДОСААФ, причем для них предусмотрен отдельный вход. На первом этаже в 3-ей секции будут находиться коммерческие помещения с витринным остеклением и отдельными выходами на ул. Баррикадную, что обеспечит жильцов « золотым набором » услуг: булочной, салона красоты, медицинского центра и других.

Глава третья. Вам квартиру с террасой или без?

« Клубный дом Академический» задаст стиль всему кварталу. Его фасад из благородного темного-коричневого кирпича с контрастными акцентами. При строительстве используются современные, качественные и премиальные материалы. Компания «Авангард-инвест» продумала все до мелочей, чтобы учесть интересы любой семьи. Просторные квартиры от 40 кв.м., потолки высотой 3,3 метра подарят чувство простора. Здесь, в «Клубном доме Академический» уют поставлен во главу угла.





здесь. Если вы любите уединение, то оцените двухуровневые квартиры с собственной террасой, на которой можно прогуляться или заняться утренней йогой. Посмотреть планировки можно

Глава четвертая. Не последняя

Переходите на официальный сайт застройщика! Сейчас строители возводят 5-й этаж. Застройщик планирует сдать дом уже в конце 2023 года, так что ключи собственники квартир получат в 1 квартале 2024 года. Теперь не нужно идти на компромисс и выбирать между качеством строительства, сроками сдачи, престижностью района, и близостью к центру Волгограда. Все это соединено в новом «Клубном доме Академический». Хотите узнать больше?

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