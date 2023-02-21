Экономика

«Волгоградэнергосбыт» назвал должников и добросовестных плательщиков

Экономика 21.02.2023 13:10
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21.02.2023 13:10


«Волгоградэнергосбыт» в 2023 году впервые за многие годы вышел на 100-процентную собираемость по ряду  категорий потребителей. Как рассказали ИА «Высота 102» в компании,  не осталось долгов перед энергетиками у населения. Полностью на начало 2023 года рассчитались  промышленность, лесное хозяйство, предприятия и учреждения, подотчетные федеральному, областному, муниципальным бюджетам.
По информации ПАО «Волгоградэнергосбыт», сельхозпредприятиями гарантирующему поставщику выплачено 105 % от суммы выставленных счетов, ТСЖ, ЖСК и УК  – 104 %, энергосбытовыми компаниями – 101 %. 
Впервые за многие годы на 100 процентов  оплачена коммунальная услуга электроснабжения населением, – заявляют в энергосбытовой  компании.  – При этом стоит отметить, что высокие показатели собираемости платежей не всегда означают добровольную оплату текущих начислений и долгов. Скорее, речь идет о планомерной, точечной работе  по сбору просроченной задолженности и предупреждению образования долгов, в том числе в рамках взаимодействия с представителями региональных, муниципальных властей, надзорных органов. Весомый положительный эффект получен также с помощью усиления контроля за вводом ограничений должников и соблюдением требований регламента компании в части претензионно-исковой работы.
Несмотря на позитивную тенденцию, на сегодня еще  остаются  проблемные потребители, которые дисбалансируют энергетическую отрасль региона, угрожая стабильности её работы. В числе хронических неплательщиков в «Волгоградэнергосбыте» называют коммунальных операторов в районах области и садоводческие некоммерческие товарищества.
Дебиторская задолженность операторов, предоставляющих коммунальные услуги в районах области, за поставленную электроэнергию в течение 2022 года выросла на 102 миллиона рублей и к 1 января 2023 года превысила 651 миллион рублей. Дебиторская задолженность СНТ за 2022 год  выросла на 52 миллиона рублей и по состоянию на 1 января 2023 года составила 296 миллионов рублей, – констатируют в компании. – С середины 2022 года ПАО «Волгоградэнергосбыт» переводит потребителей данной сферы на прямые договоры, проводит разъяснительную работу по заключению необходимых договоров на обслуживание сетевого хозяйства дачников. Задачей 2023 года остается активизация этой работы для снижения дебиторской задолженности проблемных представителей  данной категории потребителей. 
В поддержку добросовестных клиентов энергетики обнародовали список крупнейших потребителей, которые в течение ряда лет демонстрируют безукоризненную платежную дисциплину:
– ОАО «Волжский подшипниковый завод»,
– АО «Камышинский стеклотарный завод»,
– ООО «НьюБио»,
– ООО «Царицынский комбинат»,
– ООО «Т2 Мобайл».
 Назвали  в компании и проблемных коммунальных операторов. Среди неплательщиков здесь выделяются (просроченная задолженность на 01.01.2023 г., руб.): 
– МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Городищенского района» (81 164 284,50 рублей),
– МУП «По эксплуатации Калачевского группового водопровода Советского сельского поселения» (48 640 758,91 рублей), 
– МУП жилищно-коммунального хозяйства Кировского сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области «Кировское коммунальное хозяйство» (23 307 063,90 рублей),
– МУП «Линевский коммунальный комплекс», Жирновский район (13 105 685,93 рублей),
– МУП «Исток», Дубовский район (6 185 092,93 рублей). 


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