ВТБ: в этом году доля валютных пассивов россиян составит менее 10%





Розничный портфель сбережений в иностранной валюте в российских банках за 2023 год уменьшится на 8-9%, а его доля в общем объеме пассивов физлиц снизится до 9%. На фоне снижения интереса к доллару США и евро продолжит расти спрос на депозиты в альтернативных валютах.





По оценкам ВТБ, на конец 2022 года доля валютных сбережений в общем портфеле классических розничных пассивов банка снизилась вдвое и составила 11%. В этом году тренд продолжится, и доля валюты в общем объеме привлечений скорректируется до 9%.





Аналогичный тренд будет наблюдаться в целом по банковской системе. По прогнозам банка, общий портфель классических сбережений физлиц в российских банках за год увеличится на 5,9%, до 38,78 трлн рублей, при этом доля валютных депозитов и счетов в нем уменьшится до 9%.



