Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка «Открытие» получили купонный доход в размере 42% от номинала
Экономика 20.02.2023 18:18
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20.02.2023 18:18
По результатам финального наблюдения по биржевым инвестиционным облигациям (БИО) RU000A101GA9 выполнены условия выплаты дополнительного дохода. 27 февраля 2023 года владельцам облигаций выплатят купон в размере 42% от номинала, а данный выпуск облигаций будет погашен по номиналу.
13 февраля состоялось финальное наблюдение по выпущенным банком «Открытие» биржевым инвестиционным облигациям (БИО) RU000A101GA9 на компании потребительского сектора.
Данный выпуск, размещенный в феврале 2020 года, рассчитан на три года, и подразумевает полную защиту капитала на момент погашения, поскольку погашение облигаций происходит по номиналу вне зависимости от динамики базовых активов. По условиям получения дополнительного купонного дохода достаточно, чтобы активы, входящие в корзину базовых активов облигации, показали любую минимальную положительную динамику на ежегодные даты наблюдения и не упали более чем на 5% к моменту погашения.Выпуск биржевых инвестиционных облигаций RU000A101GA9 обладает эффектом памяти: если на какую-то из дат наблюдения условие выплаты купона не выполняется, то купон запоминается и может быть выплачен позже, если на одно из следующих наблюдений все базовые акции превысили купонный барьер.
Корзина базовых активов данного выпуска включала в себя зарубежные компании потребительского сектора — McDonald's corp., Johnson & Johnson, Imperial Brands plc., Unilever NV, Kellogg Co.
По итогам финального наблюдения по биржевым инвестиционным облигациям банка «Открытие» RU000A101GA9 условия выплаты дополнительного дохода были выполнены, так как купонный барьер в дату финального наблюдения составил 95%.
27 февраля 2023 года пройдет погашение данного выпуска облигаций. Держателям облигаций будет выплачено 100% от номинала и купон в размере 42% или 14% годовых от номинала, который включает два ранее запомненных купона (итого три купона).
— Итоги этого выпуска биржевой инвестиционной облигации впечатляют не только высокими показателями. Необходимо отметить, что инвестиционная идея, заложенная в основу выпуска, на протяжении всего срока действия облигации оказалась устойчивой к самым серьезным потрясениям на рынке, включая пандемию COVID-19 и обострение геополитической ситуации. Мы можем с полным правом говорить, что данный инструмент действительно отличается высокой надежностью, обусловленной, прежде всего, глубокой проработкой инвестиционных идей и высокой экспертизой наших специалистов, — говорит руководитель фабрики структурных продуктов «Открытие Инвестиции» Антон Плясунов.
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