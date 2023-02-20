Общество

Банк «Открытие»: почти 80% жителей ЮФО предпочитают летний отпуск

Общество 20.02.2023 20:39
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20.02.2023 20:39


79% жителей Южного Федерального округа не хотят уходить в отпуск в январе или феврале. 36% ни разу не брали зимний отпуск в последние пять лет. Большинство предпочитает отдыхать зимой дома или на даче. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах».
Только 16% опрошенных одинаково нравится отдыхать летом и зимой. И лишь 5% любят зимний отпуск больше летнего. 79% делают выбор в пользу летнего отдыха (скорее 39%, определенно 40%).
Результаты опроса подтверждает и наша статистика страхования путешественников в «Росгосстрахе», – комментирует Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах». – Несмотря на то, что предновогодняя пора и канун майских праздников являются одними из пиковых периодов приобретения полисов для поездок, максимальное количество страховок люди все же оформляют в летние месяцы. Так, например, в 2022 году на «летние» полисы пришлось примерно 49% от всех приобретенных за год.
Тем не менее, 34% респондентов готовы брать отпуск в январе и феврале (25% скорее, 9% определенно). 40% категорически не хотят брать зимний отпуск, поскольку все равно есть новогодние каникулы. Еще 26% возьмут отпуск зимой, только если заставит работодатель.
Среди видов зимнего отдыха (открытый вопрос, можно было давать более одного варианта ответа) респонденты предпочитают отдыхать дома или на даче (47%), совершить турпоездку в другой регион России (36%), поехать заграницу в теплые края (25%), кататься на горных лыжах или сноуборде (16%), а также на беговых лыжах (13%).
36% опрошенных не брали отпуск зимой ни разу за последние пять лет. У 34% зимний отпуск был однажды в последние пять лет. Два-три раза в этот период отдыхали 22% респондентов. Только 7% брали отпуск каждый год в течение последних пяти лет.
Этой зимой не было зимнего отдыха у 28%, поэтому они не заплатили за него ни копейки. 25% потратили на отдых зимой 2022-2023 года менее 10 тысяч рублей, 27% - от 10 до 50 тысяч, 18% - от 50 до 100 тысяч, и 2% - свыше 100 тысяч рублей.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 9-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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